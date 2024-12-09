В Одесі відремонтують сховище 11-ї лікарні

На укриття в лікарні в Одесі витратять 39 млн — деталі
Управління капітального будівництва Одеської міськради оголосило тендер на капітальний ремонт укриття для одеської лікарні №11. Заплановані масштабні роботи. Підряднику готові заплатити 39 млн грн.
Про це журналісти Новини.LIVE дізналися з оголошення на платформі Prozorro.
Що планують зробити
Згідно з тендерною документацією, старі конструкції у сховищі демонтують. Заплановано зміцнення стін і відновлення підлоги. Також ремонт передбачає модернізацію комунікацій і встановлення пожежної сигналізації. Крім того, укриття обладнають генератором.
У сховищі розмістять 47 ліжок для пацієнтів, а також облаштують невелику їдальню.
Торги призначені на 20 грудня. Самі роботи мають завершити до кінця наступного року.
Нагадаємо, в Одесі оголосили повторний тендер на ремонт інфекційної лікарні на вулиці Пастера. Також на Одещині відремонтують ліцей за 96 млн грн.
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