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На укриття в лікарні в Одесі витратять 39 млн — деталі

9 грудня 2024 10:59
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор
В Одесі відремонтують сховище 11-ї лікарні
Лікарня №11 в Одесі. Фото: Vgorode/Наталя Горецька
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор

Управління капітального будівництва Одеської міськради оголосило тендер на капітальний ремонт укриття для одеської лікарні №11. Заплановані масштабні роботи. Підряднику готові заплатити 39 млн грн.

Про це журналісти Новини.LIVE дізналися з оголошення на платформі Prozorro.

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Що планують зробити

Згідно з тендерною документацією, старі конструкції у сховищі демонтують. Заплановано зміцнення стін і відновлення підлоги. Також ремонт передбачає модернізацію комунікацій і встановлення пожежної сигналізації. Крім того, укриття обладнають генератором. 

У сховищі розмістять 47 ліжок для пацієнтів, а також облаштують невелику їдальню. 

Торги призначені на 20 грудня. Самі роботи мають завершити до кінця наступного року.

Нагадаємо, в Одесі оголосили повторний тендер на ремонт інфекційної лікарні на вулиці Пастера. Також на Одещині відремонтують ліцей за 96 млн грн.

Одеса тендер лікарні бомбосховище Новини Одеси

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