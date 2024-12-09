В Одессе отремонтируют хранилище 11-й больницы

Больница №11 в Одессе. Фото: Алексей Барановский/ Новини.LIVE

Управление капитального строительства Одесского горсовета объявило тендер на капитальный ремонт укрытия для одесской больницы №11. Планируемые масштабные работы. Подрядчику готовы заплатить 39 млн. грн.

Об этом журналисты Новини.LIVE узнали из объявления на платформе Prozorro.

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Что планируют сделать

Согласно тендерной документации старые конструкции в хранилище демонтируют. Планируется укрепление стен и восстановление пола. Также ремонт предполагает модернизацию коммуникаций и установку пожарной сигнализации. Кроме того, укрытие оборудуют генератором.

В хранилище разместят 47 коек для пациентов, а также обустроят небольшую столовую.

Торги намечены на 20 декабря. Сами работы должны быть завершены до конца следующего года.

Напомним, в Одессе объявили повторный тендер по ремонту инфекционной больницы на улице Пастера. Также в Одесской области отремонтируют лицей за 96 млн грн.