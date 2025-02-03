Півдню бракує грошей н відновлення

Американські доларі. Фото: ілюстративне / Новини.LIVE

Наразі в Одеській, Херсонській та Миколаївській областях необхідно відремонтувати 132 об’єкти, на що необхідно 40,3 мільярди гривень. Але поки у бюджетах бракує на це грошей, через що регіони шукає іноземних інвесторів.

Про це повідомляє Центр публічних розслідувань.

Читайте також:

Ситуація в Одеській області

На Одещині планують відновити 132 об’єкти, на що потрібно 40,3 мільярда гривень, але поки є лише 397,6 мільйонів. У самій Одесі знаходиться 32 будинки, які необхідно відреставрувати — вартість цих робіт 1,31 мільярда.

Ситуація на Миколаївщині

На Миколаївщині планують оновити 40 об’єктів загальною вартістю на 1,5 мільярдів гривень. Однак є лише 191,2 мільйона гривень. В обласному центрі регіону планують оновити 15 споруд на 579,2 мільйона гривень.

Ситуація на Херсонщині

На Херсонщині планують відновити 35 споруд на 488,2 мільйона гривень, але є лише підтверджено 65,5 мільйонів. В самому ж Херсоні мають намір відновити 21 об’єкт — на загальну суму 11,8 мільйона гривень.

Таким чином сьогодні місцева влада змушена шукати самостійно гроші, яких не вистачає у бюджеті. Розглядаються донорські організації, спонсорські проєкти та іноземні інвестиції.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про заборону на будівництво в Одесі. А також про протирадіаційне укриття в нашому регіоні.

