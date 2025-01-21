Одесский ГАСК требует остановить незаконное строительство в парке Шевченко

Строительство в одесском парке Шевченко. Фото: Александр Авдеев

В Одессе продолжаются строительные работы по адресу бульвар Сагайдачного, 7 и 9, несмотря на судебный запрет. Управление ГАСК городского совета провело обследование и зафиксировало нарушения, которые теперь будут расследовать правоохранители и Государственная инспекция архитектуры и градостроительства Украины (ГИАМ).

Об этом в своей Facebook-странице рассказал начальник городского управления ГАСК Александр Авдеев.

Читайте также:

Что известно о строительстве

По словам главы одесского ГАСКа, на объекте уже сооружают 8-й этаж, что указывает на вероятное нарушение разрешений. По определению суда от 29 декабря 2023 года, любые строительные работы здесь запрещены. Предприятие обратилось в ГИАМ с просьбой провести внеплановую проверку, а также в прокуратуру для открытия уголовного производства.

"Мы фиксируем игнорирование судебного запрета и нарушение архитектурных норм, что угрожает исторической части города", — отмечает Александ Авдеев.

Также он добавляет, что ситуация привлекает внимание общественности, ведь новостройка может стать прецедентом нарушения законодательства в охранных зонах Одессы.

Кто подрядчик

Объект возводят ООО "СПОРТ-СЕРВИС" и ООО "ЛИДЕР-ПАРК", а генподрядчиком выступает ООО "НАЯДА-СЕРВИС". Участки принадлежат заказчикам на условиях аренды и расположены в пределах исторического ареала Одессы, где здания не могут превышать высоту 21,3 м.

" ДАБК просит Одесскую областную и Приморскую окружную прокуратуры открыть уголовное производство в отношении невыполнения решения суда и выполнения строительных работ", — добавляет специалист.

Напомним, в Одессе уничтожается санаторий "Салют". Его специализация — реабилитация ветеранов.

Также в Николаеве разгорается скандал вокруг клумбы в центре города. Ее отремонтировали за 1 млн грн, но результат разочаровал горожан.