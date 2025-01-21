Одеський ДАБК вимагає зупинити незаконне будівництво у парку Шевченка

Будівництво в одеському парку Шевченка. Фото: Олександр Авдєєв

В Одесі тривають будівельні роботи за адресою бульвар Сагайдачного, 7 та 9, попри судову заборону. Управління ДАБК міської ради провело обстеження й зафіксувало порушення, які тепер розслідуватимуть правоохоронці та Державна інспекція архітектури й містобудування України (ДІАМ).

Про це у своїй Facebook-сторінці розповів начальник міського управління ДАБК Олександр Авдєєв.

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За словами голови одеського ДАБКу, на об’єкті вже споруджують 8-й поверх, що вказує на ймовірне порушення дозволів. За ухвалою суду від 29 грудня 2023 року, будь-які будівельні роботи тут заборонено. Підприємство звернулося до ДІАМ із проханням провести позапланову перевірку, а також до прокуратури для відкриття кримінального провадження.

"Ми фіксуємо ігнорування судової заборони та порушення архітектурних норм, що загрожує історичній частині міста", — зазначає Олександ Авдєєв.

Також він додає, що ситуація привертає увагу громадськості, адже новобудова може стати прецедентом порушення законодавства в охоронних зонах Одеси.

Хто підрядник

Об’єкт зводять ТОВ "СПОРТ-СЕРВІС" і ТОВ "ЛІДЕР-ПАРК", а генпідрядником виступає ТОВ "НАЯДА-СЕРВІС". Ділянки належать замовникам на умовах оренди та розташовані в межах історичного ареалу Одеси, де будівлі не можуть перевищувати висоту 21,3 м.

" ДАБК просить Одеську обласну та Приморську окружну прокуратури відкрити кримінальне провадження стосовно невиконання рішення суду та виконання будівельних робіт", — додає фахівець.

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