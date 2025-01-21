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Заборона на будівництво — в Одесі ДАБК звернувся до прокуратури

21 січня 2025 11:58
Рвачова Анастасія - редактор
Одеський ДАБК вимагає зупинити незаконне будівництво у парку Шевченка
Будівництво в одеському парку Шевченка. Фото: Олександр Авдєєв
Рвачова Анастасія - редактор

В Одесі тривають будівельні роботи за адресою бульвар Сагайдачного, 7 та 9, попри судову заборону. Управління ДАБК міської ради провело обстеження й зафіксувало порушення, які тепер розслідуватимуть правоохоронці та Державна інспекція архітектури й містобудування України (ДІАМ).

Про це у своїй Facebook-сторінці розповів начальник міського управління ДАБК Олександр Авдєєв.

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Що відомо про будівництво

За словами голови одеського ДАБКу, на об’єкті вже споруджують 8-й поверх, що вказує на ймовірне порушення дозволів. За ухвалою суду від 29 грудня 2023 року, будь-які будівельні роботи тут заборонено. Підприємство звернулося до ДІАМ із проханням провести позапланову перевірку, а також до прокуратури для відкриття кримінального провадження.

"Ми фіксуємо ігнорування судової заборони та порушення архітектурних норм, що загрожує історичній частині міста", — зазначає Олександ Авдєєв.

Також він додає, що ситуація привертає увагу громадськості, адже новобудова може стати прецедентом порушення законодавства в охоронних зонах Одеси.

Хто підрядник

Об’єкт зводять ТОВ "СПОРТ-СЕРВІС" і ТОВ "ЛІДЕР-ПАРК", а генпідрядником виступає ТОВ "НАЯДА-СЕРВІС". Ділянки належать замовникам на умовах оренди та розташовані в межах історичного ареалу Одеси, де будівлі не можуть перевищувати висоту 21,3 м.

"ДАБК просить Одеську обласну та Приморську окружну прокуратури відкрити кримінальне провадження стосовно невиконання рішення суду та виконання будівельних робіт", — додає фахівець. 

Нагадаємо, в Одесі знищується санаторій "Салют". Його спеціалізація — реабілітація ветеранів. 

Також у Миколаєві розгорається скандалнавколо клумби у центрі міста. Її відремонтували за 1 млн грн, але результат розчарував містян. 

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Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

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