Югу не хватает денег на восстановление

На восстановление Одесчины не хватает денег — кто еще в списке
Сейчас в Одесской, Херсонской и Николаевской областях необходимо отремонтировать 132 объекта, на что необходимо 40,3 миллиарда гривен. Но пока в бюджетах не хватает на это денег, из-за чего регионы ищет иностранных инвесторов.
Об этом сообщает Центр публичных расследований.
Ситуация в Одесской области
В Одесской области планируют восстановить 132 объекта, на что нужно 40,3 миллиарда гривен, но пока есть только 397,6 миллиона. В самой Одессе находится 32 дома, которые необходимо отреставрировать — стоимость этих работ 1,31 миллиарда.
Ситуация на Николаевщине
На Николаевщине планируют обновить 40 объектов общей стоимостью на 1,5 миллиарда гривен. Однако есть только 191,2 миллиона гривен. В областном центре региона планируют обновить 15 сооружений на 579,2 миллиона гривен.
Ситуация на Херсонщине
На Херсонщине планируют восстановить 35 сооружений на 488,2 миллиона гривен, но есть только подтверждено 65,5 миллиона. В самом же Херсоне намерены восстановить 21 объект — на общую сумму 11,8 миллиона гривен.
Таким образом сегодня местные власти вынуждены искать самостоятельно деньги, которых не хватает в бюджете. Рассматриваются донорские организации, спонсорские проекты и иностранные инвестиции.
Напомним, недавно мы писали о запрете на строительство в Одессе. А также о противорадиационном укрытии в нашем регионе.
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