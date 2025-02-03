Югу не хватает денег на восстановление

Американские доллары. Фото: иллюстративное / Новости.LIVE

Сейчас в Одесской, Херсонской и Николаевской областях необходимо отремонтировать 132 объекта, на что необходимо 40,3 миллиарда гривен. Но пока в бюджетах не хватает на это денег, из-за чего регионы ищет иностранных инвесторов.

Об этом сообщает Центр публичных расследований.

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Ситуация в Одесской области

В Одесской области планируют восстановить 132 объекта, на что нужно 40,3 миллиарда гривен, но пока есть только 397,6 миллиона. В самой Одессе находится 32 дома, которые необходимо отреставрировать — стоимость этих работ 1,31 миллиарда.

Ситуация на Николаевщине

На Николаевщине планируют обновить 40 объектов общей стоимостью на 1,5 миллиарда гривен. Однако есть только 191,2 миллиона гривен. В областном центре региона планируют обновить 15 сооружений на 579,2 миллиона гривен.

Ситуация на Херсонщине

На Херсонщине планируют восстановить 35 сооружений на 488,2 миллиона гривен, но есть только подтверждено 65,5 миллиона. В самом же Херсоне намерены восстановить 21 объект — на общую сумму 11,8 миллиона гривен.

Таким образом сегодня местные власти вынуждены искать самостоятельно деньги, которых не хватает в бюджете. Рассматриваются донорские организации, спонсорские проекты и иностранные инвестиции.

Напомним, недавно мы писали о запрете на строительство в Одессе. А также о противорадиационном укрытии в нашем регионе.