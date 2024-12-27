На війні загинув працівник телеканалу з Одещини

На війні загинув телевізійник з Одещини
Захищаючи Україну, загинув мешканець Південного Андрій Андросович. До повномасштабного вторгнення він працював на телебаченні. Бійцю було 39 років.
Про це повідомили у Національній спілці журналістів України.
Що відомо про загиблого
Андрій Андросович народився у Жовтих Водах на Дніпропетровщині, але після закінчення поїхав з рідного міста. У 2007 році він оселився у Південному. Працював відеооператором на місцевому телеканалі "Телебачення Громади".
Восени 2022 року Андрій Андросович вступив до лав ЗСУ. Він служив оператором безпілотників. Боєць отримав важке поранення, виконуючи бойове завдання у Сумській області, й помер у лікарні.
"Колеги пам’ятають Андрія як світлу, щиру та добру людину. Завжди веселий, щирий, товариський. Відповідальний, вихований, чемний, стриманий", — розповідають у спілці журналістів.
У загиблого залишилися дружина та двоє синів. Новини.LIVE висловлюють співчуття рідним і близьким загиблого.
Нагадаємо, на фронті загинув відомий одеський музикант Юрій Мелофон. Також на батьківщину на щиті повернувся спортсмен з Південного Михайло Цап.
Читайте Новини.LIVE!