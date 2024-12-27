На войне погиб работник телеканала из Одесчины

На фронте погиб видеооператор из Одесской области Андрей Андросович. Фото: скриншот

Защищая Украину, погиб житель Пивденного Андрей Андросович. До полномасштабного вторжения он работал на телевидении. Бойцу было 39 лет.

Об этом сообщили в Национальном союзе журналистов Украины.

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Что известно о погибшем

Андрей Андросович родился в Желтых Водах на Днепропетровщине, но после окончания школы уехал из родного города. В 2007 году он поселился в Пивденном. Работал видеооператором на местном телеканале "Телевидение Громады".

Осенью 2022 года Андрей Андросович вступил в ряды ВСУ. Он служил оператором беспилотников. Боец получил тяжелое ранение, выполняя боевое задание в Сумской области, и скончался в больнице.

"Коллеги помнят Андрея как светлого, искреннего и доброго человека. Всегда веселый, искренний, общительный. Ответственный, воспитанный, вежливый, сдержанный", — рассказывают в Союзе журналистов.

У погибшего остались жена и два сына. Новини.LIVE выражают соболезнования родным и близким погибшего.

Напомним, на фронте погиб известный одесский музыкант Юрий Мелофон. Также на родину на щите вернулся спортсмен из Пивденного Михаил Цап.