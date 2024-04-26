На вулицях Одеси стане просторніше — вирішено демонтувати літні тераси

В Одесі демонтують літні тераси. Ілюстративне фото: Новини.LIVE

В Одесі розширять тротуари за рахунок демонтажу літніх терас. Члени виконавчого комітету Одеської міської ради підтримали рішення про демонтаж чотирьох тимчасових споруд, які перешкоджають пішоходам.

Про це Новини.LIVE дізнались з засідання Виконавчого комітету Одеської міської ради.

Читайте також:

Мер Одеси Геннадій Труханов пояснив, що власники закладів порушують умови оренди та займають більше місця, ніж дозволяється. Саме тому стає недостатньо простору для вільного руху пішоходів.

"Наприклад, на вулиці Катерининській стоїть літній майданчик, залишається майже два метри аби люди рухались по тротуару. Вони виносять додатково ще якийсь мангал, коктейльні столи і люди, які не можуть пройти, мають виходити на проїжджу частину", — пояснив міський голова.

Де демонтують тераси

Відбудеться демонтаж чотирьох тимчасових споруд. Зокрема вирішили прибрати тераси розташовані за адресами:

вул. Старопортофранківська ріг вул. Розумовської;

вул. Катерининська, 8/10.

вул. Академіка Корольова, 92;

вул. Космонавтів, 64;

"Бізнес має працювати та розвиватися, але люди, які гуляють з колясками й з дітьми мають ходити по пішохідній частині, а не виходити на дорогу, бо хтось розгорнув гулянку", — наголосив мер Одеси.

Раніше ми писали, що в Прибутковому будинку Бродського в центрі Одеси розпочали демонтаж незаконної прибудови. Там власник будівлі вирішив відкрити кафе та добудував до пам'ятки приміщення для майбутньої кухні.

Також ми повідомляли про те, що в Одесі затвердили зміни до схеми розміщення зовнішньої реклами. Йдеться про вивіски на Адміральському проспекті, які не змінювались з 2013 року.