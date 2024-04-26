Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow На вулицях Одеси стане просторніше — вирішено демонтувати літні тераси arrow

На вулицях Одеси стане просторніше — вирішено демонтувати літні тераси

26 квітня 2024 18:30
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
На вулицях Одеси стане просторніше — вирішено демонтувати літні тераси
В Одесі демонтують літні тераси. Ілюстративне фото: Новини.LIVE
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

В Одесі розширять тротуари за рахунок демонтажу літніх терас. Члени виконавчого комітету Одеської міської ради підтримали рішення про демонтаж чотирьох тимчасових споруд, які перешкоджають пішоходам.

Про це Новини.LIVE дізнались з засідання Виконавчого комітету Одеської міської ради.

Читайте також:

Мер Одеси Геннадій Труханов пояснив, що власники закладів порушують умови оренди та займають більше місця, ніж дозволяється. Саме тому стає недостатньо простору для вільного руху пішоходів.

"Наприклад, на вулиці Катерининській стоїть літній майданчик, залишається майже два метри аби люди рухались по тротуару. Вони виносять додатково ще якийсь мангал, коктейльні столи і  люди, які не можуть пройти, мають виходити на проїжджу частину", — пояснив міський голова.

Де демонтують тераси

Відбудеться демонтаж чотирьох тимчасових споруд. Зокрема вирішили прибрати тераси розташовані за адресами:

  • вул. Старопортофранківська ріг вул. Розумовської;
  • вул. Катерининська, 8/10.
  • вул. Академіка Корольова, 92;
  • вул. Космонавтів, 64;

"Бізнес має працювати та розвиватися, але люди, які гуляють з колясками й з дітьми мають ходити по пішохідній частині, а не виходити на дорогу, бо хтось розгорнув гулянку", — наголосив мер Одеси.

Раніше ми писали, що в Прибутковому будинку Бродського в центрі Одеси розпочали демонтаж незаконної прибудови. Там власник будівлі вирішив відкрити кафе та добудував до пам'ятки приміщення для майбутньої кухні. 

Також ми повідомляли про те, що в Одесі затвердили зміни до схеми розміщення зовнішньої реклами. Йдеться про вивіски на Адміральському проспекті, які не змінювались з 2013 року.

Одеса
забудова
дороги
Геннадій Труханов
кафе
Одеська ОДА
ресторани
Новини Одеси

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

11:25 Вірастюк прокоментував мобілізацію свого сина — що сказав

19 квітня 2024

04:15 Виїзд жінок з України в 2024 році — кого можуть розвернути на кордоні

15 квітня 2024
Новина з фото

19:24 У жодному разі не садіть ці рослини — 5 найгірших "сусідів" цибулі

20 квітня 2024

07:24 Рудий пустун упустив склянку з водою — знайдіть відмінності за 10 секунд

16 квітня 2024

10:18 Закон про мобілізацію — що потрібно знати, щоб не визнали ухилянтом

05:15Який документ підтвердить, що ви заброньовані — пояснення юриста

22 квітня 2024

19:53 Оновлення даних для ТЦК за кордоном — чи є загроза екстрадиції та мобілізації

09:29 Циганков розпочне наступний сезон не в Жироні — влітку буде трансфер

23 квітня 2024
Новина з відео

07:32 Коли українцям садити кукурудзу 2024 року — найкращі дати й цінні поради

21 квітня 2024

23:56 Оновити військово-облікові дані можна без візиту до ТЦК — як це зробити

Розклад ефірів

Всі ефіри