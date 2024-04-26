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На улицах Одессы станет просторнее — решено демонтировать летние террасы

26 апреля 2024 18:30
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета
На улицах Одессы станет просторнее — решено демонтировать летние террасы
В Одессе демонтируют летние террасы Иллюстративное фото: Новини.LIVE
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета

В Одессе расширят тротуары за счет демонтажа летних террас. Члены исполнительного комитета Одесского городского совета поддержали решение о демонтаже четырех временных сооружений, препятствующих пешеходам.

Об этом Новини.LIVE узнали с заседания Исполнительного комитета Одесского городского совета.

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Мэр Одессы Геннадий Труханов объяснил, что владельцы заведений нарушают условия аренды и занимают больше места, чем разрешается. Вот поэтому становится недостаточно места для свободного движения пешеходов.

"Например, на улице Екатерининской стоит летняя площадка, остается почти два метра, чтобы люди двигались по тротуару. Они выносят дополнительно еще какой-то мангал, коктейльные столы и люди, которые не могут пройти, должны выходить на проезжую часть", — пояснил городской голова.

Где демонтируют террасы

Состоится демонтаж четырех временных сооружений. В частности, решили убрать террасы расположенные по адресам:

  • ул. Старопортофранковский угол ул. Разумовской;
  • ул. Екатерининская, 8/10.
  • ул. Академика Королева, 92;
  • ул. Космонавтов, 64;

"Бизнес должен работать и развиваться, но люди, которые гуляют с колясками и с детьми должны ходить по пешеходной части, а не выходить на дорогу, потому что кто-то развернул гулянье" , — подчеркнул мэр Одессы.

Ранее мы писали, что в Доходном доме Бродского в центре Одессы приступили к демонтажу незаконной пристройки. Там владелец здания решил открыть кафе и достроил достопримечательности для будущей кухни.

Также мы сообщали о том, что в Одессе утвердили изменения в схему размещения наружной рекламы. Речь идет о вывесках на Адмиральском проспекте, которые не менялись с 2013 года.

Одесса
застройка
дороги
Геннадий Труханов
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Одесская ОГА
рестораны
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