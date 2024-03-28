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Забагато реклами — в Одесі приберуть зайві вивіски

28 березня 2024 15:15
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
Забагато реклами — в Одесі приберуть зайві вивіски
Рекламні вивіски в Одесі. Фото: Новини.LIVE
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

В Одесі затвердили зміни до схеми розміщення зовнішньої реклами. Йдеться про вивіски на Адміральському проспекті, які не змінювались з 2013 року.

Про це Новини.LIVE дізнались в ході засідання Виконавчого комітету Одеської міської ради.

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Що вирішили змінити

Міський голова зазначив, що з приводу рекламних  оголошень на Адміральському проспекті була проведена нарада з їхніми власниками. В результаті, вирішили зменшити кількість реклами.

"Було не одне нарада з цього приводу, і ми говорили, що маємо такі наміри, і це повинно було б здійснитися. Ми провели переговори з власниками рекламних носіїв, щоб удвічі зменшити присутність зовнішньої реклами, яка захопила наше місто. Знайшли зрозуміння, всі добровільно пішли на те, щоб скоротити носії", — сказав Геннадій Труханов.
 

Забагато реклами — в Одесі приберуть зайві вивіски - фото 1
Схема рекламних конструкцій. Фото: скриншот

На Адміральському проспекті кількість реклами обіцяють зменшити на 64%. Після робіт там має залишитись лише 28  рекламних носіїв.

Плани щодо реклами у місті

Управління реклами також планує зменшити кількість рекламних вивісок на вулицях Пушкінській, Рішельєвській, Краснова. Замість старих бордів обіцяють встановити сучасні відеоборди. Також в управлінні повідомили про демонтаж 30 афішних тумб по місту і 100 рекламних щитів.

Нагадаємо, що у зв'язку з включенням історичного центру міста Одеси до Списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, існує потреба у суворих обмеженнях та вимогах щодо розміщення реклами та вивісок на цій території. В Одесі триває робота з демонтажу зовнішньої реклами та вивісок. 

Також ми писали, що 25 березня міський голова Одеси підписав розпорядження про перейменування п'яти вулиць міста. Так, нові назви були обрані на честь загиблих військових, відзначених державною нагородою "Герой України".

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Геннадій Труханов
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