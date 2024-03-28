Слишком много рекламы — в Одессе уберут лишние вывески

Рекламные вывески в Одессе. Фото: Новини.LIVE

В Одессе утвердили изменения в схему размещения наружной рекламы. Речь идет о вывесках на Адмиральском проспекте, которые не менялись с 2013 года.

Об этом Новини.LIVE узнали в ходе заседания Исполнительного комитета Одесского городского совета.

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Что решили изменить

Мэр отметил, что по поводу рекламных объявлений на Адмиральском проспекте было проведено совещание с их владельцами. В результате решили уменьшить количество рекламы.

"Было не одно совещание на этот счет, и мы говорили, что имеем такие намерения, и это должно было бы осуществиться. Мы провели переговоры с владельцами рекламных носителей, чтобы вдвое уменьшить присутствие наружной рекламы, захватившей наш город. Нашли понимание, все добровольно пошли на то, чтобы сократить носители" , — сказал Геннадий Труханов.



Схема рекламных конструкций. Фото: скриншот

На Адмиральском проспекте количество рекламы обещают снизить на 64%. После работ там должно остаться только 28 рекламных носителей.

Планы по рекламе в городе

Управление рекламы также планирует уменьшить количество рекламных вывесок на улицах Пушкинской, Ришельевской, Краснова. Вместо старых бордов обещают установить современные видеоборды. Также в управлении сообщили о демонтаже 30 афишных тумб по городу и 100 рекламных щитов.

Напомним, что в связи с включением исторического центра города Одессы в Список всемирного наследия ЮНЕСКО существует необходимость в строгих ограничениях и требованиях по размещению рекламы и вывесок на этой территории. В Одессе идет работа по демонтажу наружной рекламы и вывесок.

Также мы писали, что 25 марта городской голова Одессы подписал распоряжение о переименовании пяти улиц города. Так, новые названия были избраны в честь погибших военных, отмеченных государственной наградой "Герой Украины".