Розміщені з порушенням — в Одесі триває демонтаж рекламних вивісок

Реклама, розміщена з порушеннями. Фото: Одеська міська рада

В Одесі триває робота з демонтажу зовнішньої реклами та вивісок. Станом на 21 листопада у місті прибрали 19 банерів, розміщених з порушеннями, серед яких три були російськомовні.

Про це повідомили у пресслужбі Одеської міської ради.

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"З 13 по 17 листопада 2023 року Управлінням реклами Одеської міської ради спільно з КУ "Одесреклама" були здійснені заходи з демонтажу 19 протиправно розміщених рекламних конструкцій та вивісок", — йдеться у повідомленні.

Зазначимо, що першочерговий пріоритет у прибиранні рекламної вивіски приділяється тим банерам, які розміщуються з недотриманням вимог статей 28, 32 Закону України "Про забезпечення функціонування української мови як державної". Так, за останній тиждень у місті було демонтовано три такі вивіски.

Нагадаємо, в Одесі розроблять єдиний стандарт оформлення рекламних конструкцій в місті. Всі вивіски та реклами будуть відповідати вимогам найкращих міжнародних практик.

Також ми писали, що під час літнього виїзного моніторингу на Одещині зафіксували мовні порушення. У південних районах області дітей в школах навчали російською мовою.

Додамо, що у місті Чорноморськ Одеської області стався черговий мовний скандал. Місцева продавчиня відмовилася обслуговувати клієнта державною мовою, говорячи, що тут "всі розмовляють російською". Пізніше вона записала відеозвернення, де попросила вибачення за свою поведінку. Як зазначає сама жінка, визнала порушення закону та готова понести відповідальність.