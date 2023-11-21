Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Одесса arrow Размещены с нарушением — в Одессе продолжается демонтаж рекламных вывесок arrow

Размещены с нарушением — в Одессе продолжается демонтаж рекламных вывесок

21 ноября 2023 13:45
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
Размещены с нарушением — в Одессе продолжается демонтаж рекламных вывесок
Реклама, размещенная с нарушениями. Фото: Одесский городской совет
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

В Одессе идет работа по демонтажу наружной рекламы и вывесок. По состоянию на 21 ноября в городе убрали 19 баннеров, размещенных с нарушениями, среди которых три были русскоязычные.

Об этом сообщили в пресс-службе Одесского городского совета.

Читайте также:

"С 13 по 17 ноября 2023 Управлением рекламы Одесского городского совета совместно с КУ "Одесреклама" были осуществлены мероприятия по демонтажу 19 противоправно размещенных рекламных конструкций и вывесок", — говорится в сообщении.

Отметим, что первоочередной приоритет в уборке рекламной вывески отводится тем баннерам, которые размещаются с несоблюдением требований статей 28, 32 Закона Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Так, за последнюю неделю в городе было демонтировано три таких вывески.

Напомним, в Одессе будет разработан единый стандарт оформления рекламных конструкций в городе. Все вывески и рекламы будут отвечать требованиям лучших международных практик.

Также мы писали, что во время летнего выездного мониторинга в Одесской области зафиксировали языковые нарушения. В южных районах области детей в школах обучали на русском языке.

Добавим, что в городе Черноморске Одесской области произошел очередной языковой скандал. Местная продавщица отказалась обслуживать клиента на государственном языке, говоря, что здесь "все разговаривают на русском". Позже она записала видеообращение, где извинилась за свое поведение. Как отмечает женщина, признала нарушение закона и готова понести ответственность.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

06:42 Кого могут снять с военного учета — список категорий лиц

15:15Языковой скандал в вузе в Днепре — некоторые студенты встали на защиту преподавателя

06:10 Пенсионеры смогут получить 9,6 тыс. гривен — стали известны категории граждан

18:19 Страны Запада недовольны операциями украинских спецслужб, — The Times

05:51 В каких военных нуждаются на передовой — перечень специальностей

Продают ли украинцам гуманитарку — как проверить иностранные медицинские препараты в аптеках - 80x80

Продают ли украинцам гуманитарку — как проверить иностранные медицинские препараты в аптеках

00:58 Забастовка на границе — в ГНСУ озвучили неожиданную цель польских перевозчиков

Новость с видео

11:30Очередной языковой скандал в Одесской области — подробности

15:39 Россияне устроили аварию на ЗАЭС — на пятом энергоблоке произошла утечка

17:24Город полуокружен — в ВСУ рассказали о ситуации в Авдеевке

08:36 Жирона продаст Цыганкова и вернет Ромеу

Актуальное по теме