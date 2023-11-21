Размещены с нарушением — в Одессе продолжается демонтаж рекламных вывесок

Реклама, размещенная с нарушениями. Фото: Одесский городской совет

В Одессе идет работа по демонтажу наружной рекламы и вывесок. По состоянию на 21 ноября в городе убрали 19 баннеров, размещенных с нарушениями, среди которых три были русскоязычные.

Об этом сообщили в пресс-службе Одесского городского совета.

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"С 13 по 17 ноября 2023 Управлением рекламы Одесского городского совета совместно с КУ "Одесреклама" были осуществлены мероприятия по демонтажу 19 противоправно размещенных рекламных конструкций и вывесок", — говорится в сообщении.

Отметим, что первоочередной приоритет в уборке рекламной вывески отводится тем баннерам, которые размещаются с несоблюдением требований статей 28, 32 Закона Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Так, за последнюю неделю в городе было демонтировано три таких вывески.

Напомним, в Одессе будет разработан единый стандарт оформления рекламных конструкций в городе. Все вывески и рекламы будут отвечать требованиям лучших международных практик.

Также мы писали, что во время летнего выездного мониторинга в Одесской области зафиксировали языковые нарушения. В южных районах области детей в школах обучали на русском языке.

Добавим, что в городе Черноморске Одесской области произошел очередной языковой скандал. Местная продавщица отказалась обслуживать клиента на государственном языке, говоря, что здесь "все разговаривают на русском". Позже она записала видеообращение, где извинилась за свое поведение. Как отмечает женщина, признала нарушение закона и готова понести ответственность.