В Одесі розроблять єдиний стандарт оформлення зовнішніх реклам

Результат демонтажу старої вивіски. Фото: Одеська міська рада

В Одесі розроблять єдиний стандарт оформлення рекламних конструкцій в місті. Всі вивіски та реклами будуть відповідати вимогам найкращих міжнародних практик.

Про це повідомляють в пресслужбі Одеської міської ради.

Підсумки конференції

Вирішено, що в рамках цієї роботи між Департаментом культури, міжнародного співробітництва та євроінтеграції та Управлінням реклами створюється спільна робоча група, яка розробить єдині для всіх правила оформлення вивісок та рекламних конструкцій відповідно до вимог Закону про охорону культурної спадщини, вимог ЮНЕСКО та найкращих міжнародних практик історичних міст.

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"У нас у середньому за рік доводиться демонтувати до трьох тисяч незаконно розміщених рекламних конструкцій, власники яких ігнорують законодавство, правила і приписи", — зазначив Іван Ліптуга, директор Департаменту культури, міжнародного співробітництва та євроінтеграції Одеської міської ради.

Нагадаємо, що в Одесі триває робота з демонтажу зовнішньої реклами та вивісок. Йдеться про випадки, коли банери розміщені з порушеннями або не відповідають вимогам та закону про рекламу в Україні.

Раніше ми писали, що одесити активно звертаються до Уповноваженого із захисту державної мови зі скаргами на використання російської мови на об’єктах міського доброустрою. У відповідь на це у місті демонтували 36 вивісок та табличок, які були розміщені недержавною мовою. Цей крок є частиною боротьби за дотримання мовних норм та підтримки української мови.