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В Одесі триває демонтаж рекламних вивісок, розміщених з порушеннями

30 жовтня 2023 17:30
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
В Одесі триває демонтаж рекламних вивісок, розміщених з порушеннями
На магазині зняли банер з порушеннями. Фото: Одеська міська рада
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

В Одесі триває робота з демонтажу зовнішньої реклами та вивісок. Йдеться про випадки, коли банери розміщені з порушеннями або не відповідають вимогам та закону про рекламу в Україні. 

Про це повідомили у пресслужбі Одеської міської ради.

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"З 23 по 27 жовтня 2023 року Управлінням реклами Одеської міської ради спільно з КУ "Одесреклама" були здійснені заходи з демонтажу 31 протиправно розміщеної рекламної конструкції та вивісок. Контроль за дотриманням Правил розміщення рекламних конструкцій та вивісок триває", — йдеться у повідомленні. 

Зазначимо, що першочерговий пріоритет у прибиранні рекламної вивіски приділяється тим банерам,  які розміщуються з недотриманням вимог статей 28, 32 Закону України "Про забезпечення функціонування української мови як державної". Так, за останній тиждень у місті ліквідували 9 таких оголошень. 

Нагадаємо, в Одеській мерії презентували проєкт міської цільової програми розвитку та функціонування української мови як державної в усіх сферах суспільного життя. Відповідне рішення ухвалили на честь Дня української писемності та мови, проте ухвалити його мають депутати.

Також ми писали, що під час літнього виїзного моніторингу на Одещині зафіксували мовні порушення. У південних районах області дітей в школах навчали російською мовою.

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