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В Одессе продолжается демонтаж рекламных вывесок, размещенных с нарушениями

30 октября 2023 17:30
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
В Одессе продолжается демонтаж рекламных вывесок, размещенных с нарушениями
На магазине сняли баннер с нарушениями. Фото: Одесский городской совет
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

В Одессе продолжается работа по демонтажу наружной рекламы и вывесок. Речь идет о случаях, когда баннеры размещены с нарушениями или не отвечают требованиям и закону о рекламе в Украине.

Об этом сообщили в пресс-службе Одесского городского совета.

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"С 23 по 27 октября 2023 года Управлением рекламы Одесского городского совета совместно с КУ "Одесреклама" были осуществлены мероприятия по демонтажу 31 противоправно размещенной рекламной конструкции и вывесок. Контроль за соблюдением Правил размещения рекламных конструкций и вывесок продолжается", — говорится в сообщении.

Отметим, что первоочередной приоритет в уборке рекламной вывески отводится тем баннерам, которые размещаются с несоблюдением требований статей 28, 32 Закона Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Так, за последнюю неделю в городе было ликвидировано 9 таких объявлений.

Напомним, в Одесской мэрии презентовали проект городской целевой программы развития и функционирования украинского языка как государственного во всех сферах общественной жизни. Соответствующее решение было принято в честь Дня украинской письменности и языка, однако принять его должны депутаты.

Также мы писали, что во время летнего выездного мониторинга в Одесской области зафиксировали языковые нарушения. В южных районах области детей в школах обучали на русском языке.

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