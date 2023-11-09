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В Одессе разработают единый стандарт оформления наружных реклам

9 ноября 2023 14:00
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
В Одессе разработают единый стандарт оформления наружных реклам
Результат демонтажа старой вывески. Фото: Одесский городской совет
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

В Одессе будет разработан единый стандарт оформления рекламных конструкций в городе. Все вывески и рекламы будут отвечать требованиям лучших международных практик.
Об этом сообщают в пресс-службе Одесского городского совета.

Итоги конференции

Решено, что в рамках этой работы между Департаментом культуры, международного сотрудничества и евроинтеграции и Управлением рекламы создается совместная рабочая группа, которая разработает единые для всех правила оформления вывесок и рекламных конструкций в соответствии с требованиями Закона об охране культурного наследия, требованиями ЮНЕСКО и лучшими международными историческими практиками. мост.

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"У нас в среднем за год приходится демонтировать до трех тысяч незаконно размещенных рекламных конструкций, владельцы которых игнорируют законодательство, правила и предписания" , - отметил Иван Липтуга, директор Департамента культуры, международного сотрудничества и евроинтеграции Одесского городского совета.

Напомним, что в Одессе идет работа по демонтажу наружной рекламы и вывесок. Речь идет о случаях, когда баннеры размещены с нарушениями или не отвечают требованиям и закону о рекламе в Украине.

Ранее мы писали, что Одессы активно обращаются к Уполномоченному по защите государственного языка с жалобами на использование русского языка на объектах городского благоустройства . В ответ на это в городе демонтировали 36 вывесок и табличек, размещенных на негосударственном языке. Этот шаг является частью борьбы за соблюдение языковых норм и поддержку украинского языка.

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