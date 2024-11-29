У центрі Одеси забудовник втретє почав незаконні роботи

Незаконне будівництво на Ольгіївській. Фото: ДАБК

Власники приміщення на вулиці Ольгіївській, 21, двічі отримували штрафи за незаконне будівництво посеред двору. Це їх не зупинило, і роботи почалися втретє. Завдяки втручанню ДАБК їх вдалося припинити.

Про це повідомив керівник міського управління ДАБК Олександр Авдєєв.

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Власники квартири ще у 2018 році почали будівництво додаткового поверху прямо посеред двору. Тоді роботи зупинили через порушення. Вже під час повномасштабного вторгнення вони знову взялися за своє. Таким чином замовник був двічі оштрафований — на 10,2 тис. грн та 1,7 тис. грн.

"В подальшому Міністерство розвитку громад та територій України погодило перевірку виконання вимог вищезазначених приписів. Вимоги не було виконано, за що ми знову наклали на нього штраф. Наразі будівельні роботи не проводяться", — розповів Олександр Авдєєв.

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У листопаді співробітники ДАБК провели 15 позапланових перевірок й наклали штраф на 351,5 тис. грн. При цьому, 272,5 тис. грн має заплатити юридична особа. Попри мораторій, установа домоглася припинення декількох незаконних робіт, отримавши відповідний дозвіл від Мінрегіонбуду.

Нагадаємо, в Одесі продовжується скандал щодо будівництва висотки біля інклюзивного пляжу. Також у місті триває боротьба щодо майбутнього території колишнього санаторію "Червоні зорі".