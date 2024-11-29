Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow Начхати на ЮНЕСКО — забудовник тричі спаплюжив центр Одеси arrow

Начхати на ЮНЕСКО — забудовник тричі спаплюжив центр Одеси

29 листопада 2024 14:29
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор
У центрі Одеси забудовник втретє почав незаконні роботи
Незаконне будівництво на Ольгіївській. Фото: ДАБК
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор

Власники приміщення на вулиці Ольгіївській, 21, двічі отримували штрафи за незаконне будівництво посеред двору. Це їх не зупинило, і роботи почалися втретє. Завдяки втручанню ДАБК їх вдалося припинити.

Про це повідомив керівник міського управління ДАБК Олександр Авдєєв

Читайте також:

Нахабні забудовники

Власники квартири ще у 2018 році почали будівництво додаткового поверху прямо посеред двору. Тоді роботи зупинили через порушення. Вже під час повномасштабного вторгнення вони знову взялися за своє. Таким чином замовник був двічі оштрафований — на 10,2 тис. грн та 1,7 тис. грн. 

"В подальшому Міністерство розвитку громад та територій України погодило перевірку виконання вимог вищезазначених приписів. Вимоги не було виконано, за що ми знову наклали на нього штраф. Наразі будівельні роботи не проводяться", — розповів Олександр Авдєєв.  

Інші незаконні будови в Одесі

У листопаді співробітники ДАБК провели 15 позапланових перевірок й наклали штраф на 351,5 тис. грн. При цьому, 272,5 тис. грн має заплатити юридична особа. Попри мораторій, установа домоглася припинення декількох незаконних робіт, отримавши відповідний дозвіл від Мінрегіонбуду. 

Нагадаємо, в Одесі продовжується скандал щодо будівництва висотки біля інклюзивного пляжу. Також у місті триває боротьба щодо майбутнього території колишнього санаторію "Червоні зорі".

Одеса забудова ЮНЕСКО порушення Новини Одеси ДАБІ

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

15:25 Як військовому забрати посвідчення УБД, якщо він не може ходити

15:24 Новий рік у Харкові — чи будуть в місті святкування

15:22 РФ стоїть за масштабною диверсією в Європі, — розвідка Британії

15:13 Відключення води в Одесі — кому варто підготуватися

15:12 Британська розвідка пояснила, чому РФ вдарила ракетою "Орєшнік"

В ГУР розповіли про нові ракети РФ і заводи шахедів, — відео - 80x80

В ГУР розповіли про нові ракети РФ і заводи шахедів, — відео

15:10 Рубль пішов на дно — як влада довела росіян до прірви

15:00 Борис Джонсон назвав умови прибуття британських військ до України

14:59 В Одесі вирішили відновити глибоководний випуск — деталі

14:56 В останній день осені вдарять морози — прогноз погоди для Харкова

14:54 Замість зірки буде "їжак" — як виглядатиме головна ялинка Львова

15:25 Як військовому забрати посвідчення УБД, якщо він не може ходити

15:24 Новий рік у Харкові — чи будуть в місті святкування

15:22 РФ стоїть за масштабною диверсією в Європі, — розвідка Британії

15:13 Відключення води в Одесі — кому варто підготуватися

15:12 Британська розвідка пояснила, чому РФ вдарила ракетою "Орєшнік"

В ГУР розповіли про нові ракети РФ і заводи шахедів, — відео - 80x80

В ГУР розповіли про нові ракети РФ і заводи шахедів, — відео

15:10 Рубль пішов на дно — як влада довела росіян до прірви

15:00 Борис Джонсон назвав умови прибуття британських військ до України

14:59 В Одесі вирішили відновити глибоководний випуск — деталі

14:56 В останній день осені вдарять морози — прогноз погоди для Харкова

14:54 Замість зірки буде "їжак" — як виглядатиме головна ялинка Львова

06:40 Ціни на алюміній в Україні — яка вартість брухту у листопаді

Новина з фото

06:32 Тисяча від президента — що треба знати про нову виплату

Ексклюзив

04:14 Грошей катастрофічно не вистачає — як виживає сьогодні Миколаїв

28 листопада 2024
Ексклюзив

18:33 Опалювальний сезон у Миколаєві — чи готове місто до зими

06:40 Ціни на мідь — яка вартість кольорових металів у листопаді

27 листопада 2024
Ексклюзив

22:37 Водопостачання Миколаєва — коли у будинках з'явиться питна вода

16:07 Миколаїв завтра — як відновлюватимуть місто

06:40 Скільки коштує чормет в Україні — ціни на брухт у листопаді

06:05 В ГУР розповіли про нові ракети РФ і заводи шахедів, — відео

26 листопада 2024

22:37 Як в Одесі реагують на обстріли і тривогу — що змінилось

Text

13:48 Нардеп пояснив, чому ЄС не влаштовує розвиток бізнесу України

Text

13:01 Потужні вибухи в Криму та заява Путіна про мир — ефір День.LIVE

Text

12:42 Нардеп пояснив, де брати гроші на підтримку ветеранів

Text

08:22 Як довго будуть тривати відключення світла — прогноз експерта

Text

08:00 Екстрене звернення президента Зеленського — ефір Ранок.LIVE

28 листопада 2024
Text

21:22 Нардеп пояснив, яких змін потребує документ про бронювання

Text

17:59 Важлива заява Єрмака та погрози Путіна — ефір Вечір.LIVE

Text

16:25 В Україні у 2025 році різко підвищаться тарифи, — експерт

Text

15:01 Атака на Україну — по скільки годин на добу вимикатимуть світло

Text

13:34 Нагорняк сказав, скільки днів на відновлення енергосистеми

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

10:40 Україна через десять років — штучний інтелект створив фото

25 листопада 2024

03:21 Десерт від відомого кухаря без цукру — можна їсти щодня

18 листопада 2024

15:40 Що для водіїв означає новий знак — білі кола на дорозі

23 листопада 2024

01:20 Знімаємо верхній одяг — який штраф за керування авто в куртці

21 листопада 2024

21:30 Це категорично заборонено — що не має права робити працівник ТЦК

27 листопада 2024

01:32 Мобілізовані відмовилися виконувати накази — що вирішив суд

10:59 Кулеба пояснив, чи підпише Зеленський мирну угоду з Росією

21 листопада 2024

10:10РФ випустила по Дніпру міжконтинентальну балістичну ракету

22 листопада 2024

06:30 Ця інформація під табу — що не мають права питати в ТЦК

25 листопада 2024

14:53 13-та зарплата в грудні — хто отримає бонус до новорічних свят