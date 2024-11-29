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Наплевать на ЮНЕСКО — застройщик трижды изуродовал центр Одессы

29 ноября 2024 14:29
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор
В центре Одессы застройщик третий раз начал незаконные работы
Незаконное строительство на Ольгиевской. Фото: ГАСК
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор

Владельцы помещения на Ольгиевской улице, 21, дважды получали штрафы за незаконное строительство посреди двора. Это их не остановило, и работы начались в третий раз. Благодаря вмешательству ГАСК их удалось прекратить.

Об этом сообщил руководитель городского управления ГАСК Александр Авдеев.

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Владельцы квартиры еще в 2018 году начали строительство дополнительного этажа прямо посреди двора. Тогда работы остановили из-за нарушений. Уже во время полномасштабного вторжения они снова принялись за свое. Таким образом, заказчик был дважды оштрафован — на 10,2 тыс. и 1,7 тыс. грн.

"В дальнейшем Министерство развития общин и территорий Украины согласовало проверку выполнения требований вышеуказанных предписаний. Требования не были выполнены, за что мы снова наложили на него штраф. Сейчас строительные работы не производятся", — рассказал Александр Авдеев.

Другие незаконные здания в Одессе

В ноябре сотрудники ГАСК провели 15 внеплановых проверок и наложили штраф на 351,5 тыс. грн. При этом 272,5 тыс. грн должно заплатить юридическое лицо. Несмотря на мораторий, учреждение добилось прекращения нескольких незаконных работ, получив соответствующее разрешение Минрегионстроя.

Напомним, в Одессе продолжается скандал по строительству высотки у инклюзивного пляжа. Также в городе продолжается борьба по поводу будущего территории бывшего санатория "Красные зори".

Одесса застройка ЮНЕСКО нарушения Новости Одессы ГАСИ

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