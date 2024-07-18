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Над Чорним морем помічена розвідка НАТО — де патрулює Poseidon

18 липня 2024 17:42
Верзілова Єлизавета - редактор
Літак Boeing P-8A Poseidon над Чорним морем зараз, 18 липня
Літак НАТО у небі. Фото: United States Air Force
Верзілова Єлизавета - редактор

Сьогодні, 18 липня, розвідувальний літак НАТО Boeing P-8A Poseidon здійснює патрулювання над акваторією Чорного моря та поблизу південних кордонів Одещини. Літак перебуває у повітряному просторі Румунії, спостерігаючи за ситуацією поблизу берегів нашого регіону.

Про це Новини.LIVE дізналися з порталу Flightradar

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Маршрут літака НАТО сьогодні, 18 липня. Фото: скриншот

Boeing P-8A Poseidon злетів з італійської авіабази Сігонелла на Сицилії, яка належить ВПС Італії та використовується ВМС США та іншими союзниками й партнерами по НАТО. Екіпаж цього літака також передає українським військовим інформацію щодо ворожих об'єктів, що допомагає краще координувати оборонні дії.

Характеристики Boeing P-8A Poseidon

Boeing P-8A Poseidon — це багатофункціональний морський патрульний літак, розроблений на базі цивільного Boeing 737-800ERX. Основні характеристики та можливості літака включають:

  • Довжина: 39,47 м;
  • розмах крил: 37,64 м;
  • максимальна швидкість: 907 км/год;
  • дальність польоту: приблизно 8300 км без дозаправки;
  • екіпаж: 9 осіб.
Характеристики літака Boeing P-8A Poseidon
Оснащення літака. Фото: b737.org.uk

Poseidon оснащений спеціалізованою електронікою, яка дозволяє йому виконувати завдання з морського патрулювання, протичовнової боротьби, спостереження та розвідки. Літак здатний нести різноманітне озброєння, включаючи торпеди, ракети та глибинні бомби.

Більше про ситуацію у Чорному морі

Ми повідомляли, що у Чорному морі може бути понад 400 тисяч мін. Підрив Каховської ГЕС призвів до того, що багато вибухових пристроїв змило водою в акваторію, тож наразі точне число назвати дуже важко.

Додамо, що найголовніше для РФ — це убезпечення своїх кораблів Чорноморського флоту від можливих ударів сил оборони України. Йдеться як про повітряні можливі удари, так і про удари морськими дронами.

Одеса НАТО літак Чорне море Румунія Одеська область Новини Одеси авіація

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