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Над Черным морем замечена разведка НАТО — где патрулирует Poseidon

18 июля 2024 17:42
Верзилова Єлизавета - редактор
Самолет Boeing P-8A Poseidon над Черным морем сейчас, 18 июля
Самолет НАТО в небе. Фото: United States Air Force
Верзилова Єлизавета - редактор

Сегодня, 18 июля, разведывательный самолет НАТО Boeing P-8A Poseidon осуществляет патрулирование над акваторией Черного моря и вблизи южных границ Одесчины. Самолет находится в воздушном пространстве Румынии, наблюдая за ситуацией у берегов нашего региона.

Об этом Новини.LIVE узнали с портала Flightradar.

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Маршрут самолета НАТО сегодня, 18 июля. Фото: скриншот

Boeing P-8A Poseidon взлетел с итальянской авиабазы Сигонелла на Сицилии, которая принадлежит ВВС Италии и используется ВМС США и другими союзниками и партнерами по НАТО. Экипаж этого самолета также передает украинским военным информацию о вражеских объектах, что помогает лучше координировать оборонные действия.

Характеристики Boeing P-8A Poseidon

Boeing P-8A Poseidon — это многофункциональный морской патрульный самолет, разработанный на базе гражданского Boeing 737-800ERX. Основные характеристики и возможности самолета:

  • Длина: 39,47 м;
  • размах крыльев: 37,64м;
  • максимальная скорость: 907 км/ч;
  • дальность полета: примерно 8300 км без дозаправки;
  • экипаж: 9 человек.
Характеристики самолета Boeing P-8A Poseidon
Оснащение самолета. Фото: b737.org.uk

Poseidon оснащен специализированной электроникой, которая позволяет ему выполнять задачи по морскому патрулированию, противолодочной борьбе, наблюдению и разведке. Самолет способен нести всевозможное вооружение, включая торпеды, ракеты и глубинные бомбы.

Больше о ситуации в Черном море

Мы сообщали, что в Черном море может быть более 400 тысяч мин. Подрыв Каховской ГЭС привел к тому, что многие взрывные устройства смыло водой в акваторию, поэтому точное число назвать очень трудно.

Добавим, что самое главное для РФ — это обезопасение своих кораблей Черноморского флота от возможных ударов сил обороны Украины. Речь идет как о возможных воздушных ударах, так и об ударах морскими дронами.

Одесса НАТО самолет Черное море Румыния Одесская область Новости Одессы авиация

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