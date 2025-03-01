Літак НАТО зафіксовано над Чорним морем

Літак Boeing E-3B. Фото ілюстративне: jkusak.flog.pl

У повітряному просторі над Чорним морем сьогодні, 1 березня, знову активізувалася авіація НАТО. Зафіксовано польоти літака Boeing E-3B Sentry, призначеного для дальнього радіолокаційного виявлення загроз.

Про це Новини.LIVE дізналися з порталу Flightradar.

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Літак НАТО над Чорним морем

За даними сервісу, літак із позивним NATO04 здійснив виліт з авіабази Превеза в Греції, після чого попрямував до узбережжя Румунії. Упродовж кількох годин він виконує розвідувальну місію, здійснюючи моніторинг повітряного простору та ситуації над морем. Його завдання — відстеження потенційних загроз, координація військових операцій і передача отриманих даних командним центрам НАТО.

Що відомо про Boeing E-3B Sentry

Boeing E-3B Sentry — це ключовий елемент системи раннього попередження та управління повітряними силами альянсу (AWACS). Він оснащений потужним радаром, здатним виявляти цілі на відстані до 400 кілометрів. Завдяки своїй високотехнологічній апаратурі, літак може визначати місцеперебування, напрямок руху та клас об'єктів, що перебувають у зоні його контролю. Він, окрім розвідки, є ще й цілевказом.

Нагадаємо, 1 березня у Чорному та Азовському морях кораблі РФ відсутні, проте в Середземному зосереджені споряджені ракетоносії. Також ми писали, що сьогодні в морі сильний шторм.