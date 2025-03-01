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Над Чорним морем сьогодні з'явився літак НАТО

1 березня 2025 15:14
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор
Літак НАТО зафіксовано над Чорним морем
Літак Boeing E-3B. Фото ілюстративне: jkusak.flog.pl
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор

У повітряному просторі над Чорним морем сьогодні, 1 березня, знову активізувалася авіація НАТО. Зафіксовано польоти літака Boeing E-3B Sentry, призначеного для дальнього радіолокаційного виявлення загроз. 

Про це Новини.LIVE дізналися з порталу Flightradar.

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Рух розвідника. Фото: скриншот

Літак НАТО над Чорним морем

За даними сервісу, літак із позивним NATO04 здійснив виліт з авіабази Превеза в Греції, після чого попрямував до узбережжя Румунії. Упродовж кількох годин він виконує розвідувальну місію, здійснюючи моніторинг повітряного простору та ситуації над морем. Його завдання — відстеження потенційних загроз, координація військових операцій і передача отриманих даних командним центрам НАТО.

Що відомо про Boeing E-3B Sentry

Boeing E-3B Sentry — це ключовий елемент системи раннього попередження та управління повітряними силами альянсу (AWACS). Він оснащений потужним радаром, здатним виявляти цілі на відстані до 400 кілометрів. Завдяки своїй високотехнологічній апаратурі, літак може визначати місцеперебування, напрямок руху та клас об'єктів, що перебувають у зоні його контролю. Він, окрім розвідки, є ще й цілевказом.

Нагадаємо, 1 березня у Чорному та Азовському морях кораблі РФ відсутні, проте в Середземному зосереджені споряджені ракетоносії. Також ми писали, що сьогодні в морі сильний шторм.

Одеса розвідка літак Чорне море Новини Одеси авіація
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