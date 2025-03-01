Самолет НАТО зафиксирован над Черным морем

Самолет Boeing E-3B. Фото иллюстративное: jkusak.flog.pl

В воздушном пространстве над Черным морем сегодня, 1 марта, снова активизировалась авиация НАТО. Зафиксированы полеты самолета Boeing E-3B Sentry, предназначенного для дальнего радиолокационного обнаружения угроз.

Об этом Новини.LIVE узнали из портала Flightradar.

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Самолет НАТО над Черным морем

По данным сервиса, самолет с позывным NATO04 совершил вылет с авиабазы Превеза в Греции, после чего направился к побережью Румынии. В течение нескольких часов он выполняет разведывательную миссию, осуществляя мониторинг воздушного пространства и ситуации над морем. Его задача — отслеживание потенциальных угроз, координация военных операций и передача полученных данных командным центрам НАТО.

Что известно о Boeing E-3B Sentry

Boeing E-3B Sentry — это ключевой элемент системы раннего предупреждения и управления воздушными силами альянса (AWACS). Он оснащен мощным радаром, способным обнаруживать цели на расстоянии до 400 километров. Благодаря своей высокотехнологичной аппаратуре, самолет может определять местонахождение, направление движения и класс объектов, находящихся в зоне его контроля. Он, кроме разведки, является еще и целеуказателем.

Напомним, 1 марта в Черном и Азовском морях корабли РФ отсутствуют, однако в Средиземном сосредоточены снаряженные ракетоносители. Также мы писали, что сегодня в море сильный шторм.