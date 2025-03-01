Шторм в Одесі 1 березня: море затопило пляжі

Шторм та затоплені пляжі — одесити сьогодні біля моря (фото)
Перший день весни в Одесі виявився не по-весняному прохолодним та вітряним. Чорне море штормить, а хвилі накрили частину пляжів. Попри це, одесити вийшли до набережної — дехто прогулювався, інші пили гарячі напої, спостерігаючи за стихією.
За штормом спостерігали й кореспонденти Новини.LIVE.
Весна в Одесі
Попри неспокійну погоду, багато одеситів вирішили розпочати весну біля моря. Дехто приносив хліб і крихти для чайок, які кружляли над водою та сміливо хапали їжу прямо з рук.
Штормові хвилі викинули на берег уламки водоростей, а деякі пляжі взагалі затопило водою.
Рятувальники та служби порятунку попереджають, що в таких умовах варто бути обережними. Сильний вітер може раптово посилювати хвилі, а слизькі камені набережної роблять прогулянки небезпечними.
Окрім того, шторм посилює мінну небезпеку. Є високий ризик зриву морських мін із якорів, їхнього дрейфування до узбережжя та можливих неконтрольованих підривів. Перебування в пляжній зоні є вкрай небезпечним. У разі виявлення мін або схожих предметів не можна до них торкатися. Слід негайно повідомляти про це за номером 102.
Нагадаємо, одесита, що купався вранці на Ланжероні, віднесло в море під час шторму. Також на завтра, 2 березня на Одещині очікується налипання мокрого снігу, що може ускладнити пересування містом та трасами.
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