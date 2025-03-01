Шторм в Одесі 1 березня: море затопило пляжі

Дівчина годує чайок. Фото: Новини.LIVE

Перший день весни в Одесі виявився не по-весняному прохолодним та вітряним. Чорне море штормить, а хвилі накрили частину пляжів. Попри це, одесити вийшли до набережної — дехто прогулювався, інші пили гарячі напої, спостерігаючи за стихією.

За штормом спостерігали й кореспонденти Новини.LIVE.

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Люди прогулюються по узбережжю. Фото: Новини.LIVE

Одесити біля моря. Фото: Новини.LIVE

Весна в Одесі

Попри неспокійну погоду, багато одеситів вирішили розпочати весну біля моря. Дехто приносив хліб і крихти для чайок, які кружляли над водою та сміливо хапали їжу прямо з рук.

Жінки фотографуються на пірсі. Фото: Новини.LIVE

Людина стоїть на пірсі. Фото: Новини.LIVE

Запінений пляж під час шторму. Фото: Новини.LIVE

Штормові хвилі викинули на берег уламки водоростей, а деякі пляжі взагалі затопило водою.

Хвилі сягають пляжів. Фото: Новини.LIVE

Птахи сидять на камені. Фото: Новини.LIVE

Чайки над морем. Фото: Новини.LIVE

Рятувальники та служби порятунку попереджають, що в таких умовах варто бути обережними. Сильний вітер може раптово посилювати хвилі, а слизькі камені набережної роблять прогулянки небезпечними.

Люди прогулюються набережною. Фото: Новини.LIVE

Чайки сидять на бетонній огорожі. Фото: Новини.LIVE

Люди біля моря. Фото: Новини.LIVE

Окрім того, шторм посилює мінну небезпеку. Є високий ризик зриву морських мін із якорів, їхнього дрейфування до узбережжя та можливих неконтрольованих підривів. Перебування в пляжній зоні є вкрай небезпечним. У разі виявлення мін або схожих предметів не можна до них торкатися. Слід негайно повідомляти про це за номером 102.

Одеська набережна. Фото: Новини.LIVE

Нагадаємо, одесита, що купався вранці на Ланжероні, віднесло в море під час шторму. Також на завтра, 2 березня на Одещині очікується налипання мокрого снігу, що може ускладнити пересування містом та трасами.