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Шторм и затопленные пляжи — одесситы сегодня у моря (фото)

1 марта 2025 14:24
Лилия Швец - редактор
Лилия Швец
редактор
Шторм в Одессе 1 марта: море затопило пляжи
Девушка кормит чаек. Фото: Новини.LIVE
Лилия Швец - редактор
Лилия Швец
редактор

Первый день весны в Одессе оказался не по-весеннему прохладным и ветреным. Черное море штормит, а волны накрыли часть пляжей. Несмотря на это, одесситы вышли к набережной — некоторые прогуливались, другие пили горячие напитки, наблюдая за стихией.

За штормом наблюдали и корреспонденты Новини.LIVE.

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Люди біля моря
Люди прогуливаются по побережью. Фото: Новини.LIVE
Люди на пляжі
Одесситы у моря. Фото: Новини.LIVE

Весна в Одессе

Несмотря на неспокойную погоду, многие одесситы решили начать весну у моря. Некоторые приносили хлеб и крошки для чаек, которые кружили над водой и смело хватали еду прямо из рук.

Фотографія біля моря
Женщины фотографируются на пирсе. Фото: Новини.LIVE
Пірс в Одесі
Человек стоит на пирсе. Фото: Новини.LIVE
Штормове море
Запененный пляж во время шторма. Фото: Новини.LIVE

Штормовые волны выбросили на берег обрывки водорослей, а некоторые пляжи вообще затопило водой.

Затоплений пляж
Волны достигают пляжей. Фото: Новини.LIVE
Чайки біля моря
Птицы сидят на камне. Фото: Новини.LIVE
Шторм та затоплені пляжі — одесити сьогодні біля моря (фото) - фото 8
Чайки над морем. Фото: Новини.LIVE

Спасатели и службы спасения предупреждают, что в таких условиях следует быть осторожными. Сильный ветер может внезапно усиливать волны, а скользкие камни набережной делают прогулки опасными.

Одеська набережна
Люди прогуливаются по набережной. Фото: Новини.LIVE
Шторм та затоплені пляжі — одесити сьогодні біля моря (фото) - фото 10
Чайки сидят на бетонном ограждении. Фото: Новини.LIVE
Шторм та затоплені пляжі — одесити сьогодні біля моря (фото) - фото 11
Люди возле моря. Фото: Новини.LIVE

Кроме того, шторм усиливает минную опасность. Есть высокий риск срыва морских мин с якорей, их дрейфования к побережью и возможных неконтролируемых подрывов. Пребывание в пляжной зоне является крайне опасным. В случае обнаружения мин или похожих предметов нельзя к ним прикасаться. Следует немедленно сообщать об этом по номеру 102.

Шторм та затоплені пляжі — одесити сьогодні біля моря (фото) - фото 12
Одесская набережная. Фото: Новини.LIVE

Напомним, одессита, купавшегося утром на Ланжероне, унесло в море во время шторма. Также на завтра, 2 март, в Одесской области ожидается налипание мокрого снега, что может осложнить передвижение по городу и трассам.

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