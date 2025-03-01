Шторм в Одессе 1 марта: море затопило пляжи

Девушка кормит чаек. Фото: Новини.LIVE

Первый день весны в Одессе оказался не по-весеннему прохладным и ветреным. Черное море штормит, а волны накрыли часть пляжей. Несмотря на это, одесситы вышли к набережной — некоторые прогуливались, другие пили горячие напитки, наблюдая за стихией.

За штормом наблюдали и корреспонденты Новини.LIVE.

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Люди прогуливаются по побережью. Фото: Новини.LIVE

Одесситы у моря. Фото: Новини.LIVE

Весна в Одессе

Несмотря на неспокойную погоду, многие одесситы решили начать весну у моря. Некоторые приносили хлеб и крошки для чаек, которые кружили над водой и смело хватали еду прямо из рук.

Женщины фотографируются на пирсе. Фото: Новини.LIVE

Человек стоит на пирсе. Фото: Новини.LIVE

Запененный пляж во время шторма. Фото: Новини.LIVE

Штормовые волны выбросили на берег обрывки водорослей, а некоторые пляжи вообще затопило водой.

Волны достигают пляжей. Фото: Новини.LIVE

Птицы сидят на камне. Фото: Новини.LIVE

Чайки над морем. Фото: Новини.LIVE

Спасатели и службы спасения предупреждают, что в таких условиях следует быть осторожными. Сильный ветер может внезапно усиливать волны, а скользкие камни набережной делают прогулки опасными.

Люди прогуливаются по набережной. Фото: Новини.LIVE

Чайки сидят на бетонном ограждении. Фото: Новини.LIVE

Люди возле моря. Фото: Новини.LIVE

Кроме того, шторм усиливает минную опасность. Есть высокий риск срыва морских мин с якорей, их дрейфования к побережью и возможных неконтролируемых подрывов. Пребывание в пляжной зоне является крайне опасным. В случае обнаружения мин или похожих предметов нельзя к ним прикасаться. Следует немедленно сообщать об этом по номеру 102.

Одесская набережная. Фото: Новини.LIVE

Напомним, одессита, купавшегося утром на Ланжероне, унесло в море во время шторма. Также на завтра, 2 март, в Одесской области ожидается налипание мокрого снега, что может осложнить передвижение по городу и трассам.