Турецький літак зараз веде розвідку над Чорним морем

Літак ATR 72-600 TMPA. Фото ілюстративне: Flightradar

Турецький морський патрульний літак знову з’явився над Чорним морем сьогодні, 4 січня, і виконує розвідувальний політ у південних районах. Йдеться про борт, який уже не вперше фіксують поблизу українського узбережжя.

Про це свідчать дані з порталу Flightradar.

Рух розвідника над Чорним морем. Фото: скриншот з Flightradar24

Розвідка Туреччини над Чорним морем

За даними сервісу, морський патрульний літак ВМС Туреччини ATR 72-600 TMPA з позивним MARTI55 злетів з аеродрому Ізміт та проводить розвідку над південною і південно-західною частинами Чорного моря.

ATR 72-600 TMPA — це спеціалізований патрульний літак, створений на базі пасажирського ATR-72. Його використовують для морської розвідки, контролю надводної обстановки та спостереження за судноплавством. Борт оснащений сучасними радарами, оптико-електронними системами та засобами збору розвідувальної інформації.

Моніторинг ситуації

Такі літаки регулярно виконують польоти над Чорним морем у межах моніторингу безпекової ситуації. ВМС Туреччини залучають їх для контролю морських маршрутів, фіксації активності кораблів та аналізу обстановки в регіоні. Подібні місії зазвичай тривають кілька годин і завершуються поверненням на базовий аеродром у Туреччині.

