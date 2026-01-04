Турецький літак зараз веде розвідку над Чорним морем

Над Чорним морем зафіксували військовий борт Туреччини
Турецький морський патрульний літак знову з’явився над Чорним морем сьогодні, 4 січня, і виконує розвідувальний політ у південних районах. Йдеться про борт, який уже не вперше фіксують поблизу українського узбережжя.
Про це свідчать дані з порталу Flightradar.
Розвідка Туреччини над Чорним морем
За даними сервісу, морський патрульний літак ВМС Туреччини ATR 72-600 TMPA з позивним MARTI55 злетів з аеродрому Ізміт та проводить розвідку над південною і південно-західною частинами Чорного моря.
ATR 72-600 TMPA — це спеціалізований патрульний літак, створений на базі пасажирського ATR-72. Його використовують для морської розвідки, контролю надводної обстановки та спостереження за судноплавством. Борт оснащений сучасними радарами, оптико-електронними системами та засобами збору розвідувальної інформації.
Моніторинг ситуації
Такі літаки регулярно виконують польоти над Чорним морем у межах моніторингу безпекової ситуації. ВМС Туреччини залучають їх для контролю морських маршрутів, фіксації активності кораблів та аналізу обстановки в регіоні. Подібні місії зазвичай тривають кілька годин і завершуються поверненням на базовий аеродром у Туреччині.
Нагадаємо, аналітики кажуть, що Москва намагається знищити ключові елементи експорту — порти, зерносховища та енергомережі в Одесі. Також ми писали, що російські війська посилили обстріли та ускладнили схеми атак на Одещину.
