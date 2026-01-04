Видео
Главная Одесса Над Черным морем зафиксировали военный борт Турции

Над Черным морем зафиксировали военный борт Турции

Ua ru
Дата публикации 4 января 2026 13:50
Турецкий самолет сейчас ведет разведку над Черным морем
Самолет ATR 72-600 TMPA. Фото иллюстративное: Flightradar

Турецкий морской патрульный самолет снова появился над Черным морем сегодня, 4 января, и выполняет разведывательный полет в южных районах. Речь идет о борту, который уже не впервые фиксируют вблизи украинского побережья.

Об этом свидетельствуют данные с портала Flightradar.

Над Чорним морем знову зафіксували військовий борт Туреччини - фото 1
Движение разведчика над Черным морем. Фото: скриншот с Flightradar24

Разведка Турции над Черным морем

По данным сервиса, морской патрульный самолет ВМС Турции ATR 72-600 TMPA с позывным MARTI55 взлетел с аэродрома Измит и проводит разведку над южной и юго-западной частями Черного моря.

ATR 72-600 TMPA — это специализированный патрульный самолет, созданный на базе пассажирского ATR-72. Его используют для морской разведки, контроля надводной обстановки и наблюдения за судоходством. Борт оснащен современными радарами, оптико-электронными системами и средствами сбора разведывательной информации.

Мониторинг ситуации

Такие самолеты регулярно выполняют полеты над Черным морем в рамках мониторинга ситуации с безопасностью. ВМС Турции привлекают их для контроля морских маршрутов, фиксации активности кораблей и анализа обстановки в регионе. Подобные миссии обычно длятся несколько часов и завершаются возвращением на базовый аэродром в Турции.

Напомним, аналитики говорят, что Москва пытается уничтожить ключевые элементы экспорта — порты, зернохранилища и энергосети в Одессе. Также мы писали, что российские войска усилили обстрелы и усложнили схемы атак на Одесскую область.

Одесса разведка Черное море Одесская область Новости Одессы авиация
Лилия Швец - редактор
Автор:
Лилия Швец
