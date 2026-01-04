Турецкий самолет сейчас ведет разведку над Черным морем

Над Черным морем зафиксировали военный борт Турции
Турецкий морской патрульный самолет снова появился над Черным морем сегодня, 4 января, и выполняет разведывательный полет в южных районах. Речь идет о борту, который уже не впервые фиксируют вблизи украинского побережья.
Об этом свидетельствуют данные с портала Flightradar.
Разведка Турции над Черным морем
По данным сервиса, морской патрульный самолет ВМС Турции ATR 72-600 TMPA с позывным MARTI55 взлетел с аэродрома Измит и проводит разведку над южной и юго-западной частями Черного моря.
ATR 72-600 TMPA — это специализированный патрульный самолет, созданный на базе пассажирского ATR-72. Его используют для морской разведки, контроля надводной обстановки и наблюдения за судоходством. Борт оснащен современными радарами, оптико-электронными системами и средствами сбора разведывательной информации.
Мониторинг ситуации
Такие самолеты регулярно выполняют полеты над Черным морем в рамках мониторинга ситуации с безопасностью. ВМС Турции привлекают их для контроля морских маршрутов, фиксации активности кораблей и анализа обстановки в регионе. Подобные миссии обычно длятся несколько часов и завершаются возвращением на базовый аэродром в Турции.
Напомним, аналитики говорят, что Москва пытается уничтожить ключевые элементы экспорта — порты, зернохранилища и энергосети в Одессе. Также мы писали, что российские войска усилили обстрелы и усложнили схемы атак на Одесскую область.
