Турецкий самолет сейчас ведет разведку над Черным морем

Турецкий морской патрульный самолет снова появился над Черным морем сегодня, 4 января, и выполняет разведывательный полет в южных районах. Речь идет о борту, который уже не впервые фиксируют вблизи украинского побережья.

Об этом свидетельствуют данные с портала Flightradar.

Разведка Турции над Черным морем

По данным сервиса, морской патрульный самолет ВМС Турции ATR 72-600 TMPA с позывным MARTI55 взлетел с аэродрома Измит и проводит разведку над южной и юго-западной частями Черного моря.

ATR 72-600 TMPA — это специализированный патрульный самолет, созданный на базе пассажирского ATR-72. Его используют для морской разведки, контроля надводной обстановки и наблюдения за судоходством. Борт оснащен современными радарами, оптико-электронными системами и средствами сбора разведывательной информации.

Мониторинг ситуации

Такие самолеты регулярно выполняют полеты над Черным морем в рамках мониторинга ситуации с безопасностью. ВМС Турции привлекают их для контроля морских маршрутов, фиксации активности кораблей и анализа обстановки в регионе. Подобные миссии обычно длятся несколько часов и завершаются возвращением на базовый аэродром в Турции.

Напомним, аналитики говорят, что Москва пытается уничтожить ключевые элементы экспорта — порты, зернохранилища и энергосети в Одессе. Также мы писали, что российские войска усилили обстрелы и усложнили схемы атак на Одесскую область.