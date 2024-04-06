Над Одещиною збили два розвідувальні дрони — подробиці

Слід від збиття дрона. Фото ілюстративне. Фото: скриншот

Сьогодні зранку в Одесі пролунали вибухи. Ворог намагається розвідати ситуацію в регіоні та спрямовує дрони. Два з них були збиті над акваторією Чорного моря зенітною ракетною бригадою.

Про це повідомили Сили оборони півдня України.

Читайте також:

Вибухи в Одесі

За інформацією військових, збиті БпЛА "Орлан-10". Це російський багатоцільовий безпілотний авіаційний комплекс, призначений для ведення спостереження за протяжними й локальними об'єктами у важкодоступній місцевості.

Масована атака на Україну

У ніч проти 6 квітня росіяни вкотре вчинили масовий терор українських міст. Так, починаючи з вечора п’ятниці, загарбники запустили по Україні ударні безпілотники типу Shahed-131/136, а пізніше після опівночі терористи спрямували ще й крилаті ракети різних типів:

три зенітні керовані ракети С-300;

дві крилаті ракети Х-101/Х-555;

одна крилата ракетою "Калібр" з акваторії Чорного моря.

Силами оборони України було збито дві крилаті ракети Х-101/Х-555, крилату ракету "Калібр" та 28 "шахедів".

Нагадаємо, сьогодні в Одесі пролунали потужні вибухи. В місті була оголошена повітряна тривога через ракетну небезпеку.

Додамо, станом на сьогодні, 6 квітня, після довгої перерви росіяни поновили чергування в акваторії Чорного моря. Наразі на рейді спостерігається підводний човен, який споряджений ракетами типу "Калібр". Всього він може нести 8 боєприпасів.