Над Одещиною збили два розвідувальні дрони — подробиці
Сьогодні зранку в Одесі пролунали вибухи. Ворог намагається розвідати ситуацію в регіоні та спрямовує дрони. Два з них були збиті над акваторією Чорного моря зенітною ракетною бригадою.
Про це повідомили Сили оборони півдня України.
Вибухи в Одесі
За інформацією військових, збиті БпЛА "Орлан-10". Це російський багатоцільовий безпілотний авіаційний комплекс, призначений для ведення спостереження за протяжними й локальними об'єктами у важкодоступній місцевості.
Масована атака на Україну
У ніч проти 6 квітня росіяни вкотре вчинили масовий терор українських міст. Так, починаючи з вечора п’ятниці, загарбники запустили по Україні ударні безпілотники типу Shahed-131/136, а пізніше після опівночі терористи спрямували ще й крилаті ракети різних типів:
- три зенітні керовані ракети С-300;
- дві крилаті ракети Х-101/Х-555;
- одна крилата ракетою "Калібр" з акваторії Чорного моря.
Силами оборони України було збито дві крилаті ракети Х-101/Х-555, крилату ракету "Калібр" та 28 "шахедів".
Нагадаємо, сьогодні в Одесі пролунали потужні вибухи. В місті була оголошена повітряна тривога через ракетну небезпеку.
Додамо, станом на сьогодні, 6 квітня, після довгої перерви росіяни поновили чергування в акваторії Чорного моря. Наразі на рейді спостерігається підводний човен, який споряджений ракетами типу "Калібр". Всього він може нести 8 боєприпасів.
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