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Над Одещиною збили два розвідувальні дрони — подробиці

6 квітня 2024 14:00
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор
Над Одещиною збили два розвідувальні дрони — подробиці
Слід від збиття дрона. Фото ілюстративне. Фото: скриншот
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор

Сьогодні зранку в Одесі пролунали вибухи. Ворог намагається розвідати ситуацію в регіоні та спрямовує дрони. Два з них були збиті над акваторією Чорного моря зенітною ракетною бригадою.

Про це повідомили Сили оборони півдня України.

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За інформацією військових, збиті БпЛА "Орлан-10". Це російський багатоцільовий безпілотний авіаційний комплекс, призначений для ведення спостереження за протяжними й локальними об'єктами у важкодоступній місцевості. 

Масована атака на Україну

У ніч проти 6 квітня росіяни вкотре вчинили масовий терор українських міст. Так, починаючи з вечора п’ятниці, загарбники запустили по Україні ударні безпілотники типу Shahed-131/136, а пізніше після опівночі терористи спрямували ще й крилаті ракети різних типів:

  • три зенітні керовані ракети С-300;
  • дві крилаті ракети Х-101/Х-555;
  • одна крилата ракетою "Калібр" з акваторії Чорного моря. 

Силами оборони України було збито дві крилаті ракети Х-101/Х-555, крилату ракету "Калібр" та 28 "шахедів".

Нагадаємо, сьогодні в Одесі пролунали потужні вибухи. В місті була оголошена повітряна тривога через ракетну небезпеку. 

Додамо, станом на сьогодні, 6 квітня, після довгої перерви росіяни поновили чергування в акваторії Чорного моря. Наразі на рейді спостерігається підводний човен, який споряджений ракетами типу "Калібр". Всього він може нести 8 боєприпасів.

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