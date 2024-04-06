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Над Одесчиной сбили два разведывательных дрона

6 апреля 2024 14:00
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор
Над Одесчиной сбили два разведывательных дрона
След от сбития дрона. Фото иллюстративное. Фото: скриншот
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор

Сегодня утром в Одессе раздались взрывы. Враг пытается разведать ситуацию в регионе и направляет дроны. Два из них были сбиты над акваторией Черного моря зенитной ракетной бригадой.

Об этом сообщили Силы обороны юга Украины.

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По информации военных, сбиты БпЛА "Орлан-10". Это многоцелевой российский беспилотный авиационный комплекс, предназначенный для ведения наблюдения за протяженными и локальными объектами в труднодоступной местности.

Массированная атака на Украину

В ночь на 6 апреля россияне в очередной раз совершили массовый террор украинских городов. Так, начиная с вечера пятницы, захватчики запустили по Украине ударные беспилотники типа Shahed-131/136, а позже после полуночи террористы направили еще и крылатые ракеты разных типов.

  • три зенитных управляемых ракеты С-300;
  • две крылатые ракеты Х-101/Х-555;
  • одна крылатая ракетой "Калибр" из акватории Черного моря.

Силами обороны Украины были сбиты две крылатые ракеты Х-101/Х-555, крылатая ракета "Калибр" и 28 "шахедов".

Напомним, сегодня в Одессе раздались мощные взрывы. В городе была объявлена воздушная тревога из-за ракетной опасности.

Добавим, по состоянию на сегодняшний день, 6 апреля, после долгого перерыва россияне возобновили дежурство в акватории Черного моря. Сейчас на рейде наблюдается подлодка, снаряженная ракетами типа "Калибр". Всего она может нести 8 боеприпасов.

Одесса
Черное море
Одесская область
Одесская ОГА
Новости Одессы
дроны
атака

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