Над Одесчиной сбили два разведывательных дрона
Сегодня утром в Одессе раздались взрывы. Враг пытается разведать ситуацию в регионе и направляет дроны. Два из них были сбиты над акваторией Черного моря зенитной ракетной бригадой.
Об этом сообщили Силы обороны юга Украины.
Взрывы в Одессе
По информации военных, сбиты БпЛА "Орлан-10". Это многоцелевой российский беспилотный авиационный комплекс, предназначенный для ведения наблюдения за протяженными и локальными объектами в труднодоступной местности.
Массированная атака на Украину
В ночь на 6 апреля россияне в очередной раз совершили массовый террор украинских городов. Так, начиная с вечера пятницы, захватчики запустили по Украине ударные беспилотники типа Shahed-131/136, а позже после полуночи террористы направили еще и крылатые ракеты разных типов.
- три зенитных управляемых ракеты С-300;
- две крылатые ракеты Х-101/Х-555;
- одна крылатая ракетой "Калибр" из акватории Черного моря.
Силами обороны Украины были сбиты две крылатые ракеты Х-101/Х-555, крылатая ракета "Калибр" и 28 "шахедов".
Напомним, сегодня в Одессе раздались мощные взрывы. В городе была объявлена воздушная тревога из-за ракетной опасности.
Добавим, по состоянию на сегодняшний день, 6 апреля, после долгого перерыва россияне возобновили дежурство в акватории Черного моря. Сейчас на рейде наблюдается подлодка, снаряженная ракетами типа "Калибр". Всего она может нести 8 боеприпасов.
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