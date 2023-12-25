Над Одещиною знищили всі повітряні цілі, — Сили оборони

Робота антидронових установок. Фото: АрміяInform

У Святвечір у низці областей України лунали сигнали повітряної тривоги. Зокрема, ворог атакував Одещину двома хвилями — балістикою та дронами-камікадзе.

Про це повідомили у Силах оборони півдня України.

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За інформацією військових, ввечері ворог випустив дві ракети з літаків у напрямку Чорноморська та Кропивницького, однак вони були ліквідовані силами ППО.

"Підрозділи протиповітряної оборони відпрацювали відмінно — обидві ракети знищено", — йдеться у повідомленні.

Одещину шість годин атакували дронами

Крім того, після відбою балістичної загрози, окупанти випустили по Одеській області низку дронів-камікадзе, більшість з яких атакувала південь регіону.

Всього силам протиповітряної оборони вдалося знищити 22 БпЛА, з яких:

на Одещині — 17;

на Херсонщині — 3;

на Миколаївщині та Кіровоградщині — по одному.

"Ворожі дрони, випущені з тимчасово окупованого Криму, заходили на удар з різних напрямків, намагаючись виснажити нашу протиповітряну оборону та уразити якомога більше об’єктів. В пріоритеті ворога залишається припортова інфраструктура та інші важливі для існування регіону об’єкти", — додали у Силах оборони півдня.

Пошкодження цивільних обʼєктів

Також відомо, що уламки збитого БпЛА пошкодили технічні приміщення у припортовій інфраструктурі Одеси. А в Роздільнянському районі посічено нефункціонуючу адмінбудівлю та складське приміщення. Пожежу оперативно ліквідовано. Люди не постраждали.

Нагадаємо, станом на ранок 25 грудня, у Чорному морі спостерігається погіршення погодних умов. Через це армія-агресорка не вивела жодного корабля на патрулювання.

Також ми писали, що російські пропагандисти заявили, що їхнє ППО нібито вже збивало винищувачі F-16. Проте ці літаки ще навіть не доставили до України.