Над Одесчиной уничтожили все воздушные цели, — Силы обороны
В Сочельник в ряде областей Украины звучали сигналы воздушной тревоги. В частности, враг атаковал Одесскую область двумя волнами — баллистикой и дронами-камикадзе.
Об этом сообщили в Силах обороны юга Украины.
По информации военных, вечером враг выпустил две ракеты из самолетов в направлении Черноморска и Кропивницкого, однако они были ликвидированы силами ПВО.
"Подразделения противовоздушной обороны отработали отлично — обе ракеты уничтожены", — говорится в сообщении.
Одесчину 6 часов атаковали дронами
Кроме того, после отбоя баллистической угрозы, оккупанты выпустили по Одесской области ряд дронов-камикадзе, большинство из которых атаковало юг региона.
Всего силам противовоздушной обороны удалось уничтожить 22 БпЛА, из которых:
- в Одесской области — 17;
- в Херсонской области — 3;
- на Николаевщине и Кировоградщине — по одному.
"Вражеские дроны, выпущенные из временно оккупированного Крыма, заходили на удар по разным направлениям, пытаясь истощить нашу противовоздушную оборону и поразить как можно больше объектов. В приоритете врага остается припортовая инфраструктура и другие важные для существования региона объекты", — добавили в Силах обороны юга.
Повреждение гражданских объектов
Также известно, что обломки сбитого БпЛА повредили технические помещения в припортовой инфраструктуре Одессы. А в Раздельнянском районе посечено нефункционирующее админздание и складское помещение. Пожар оперативно ликвидирован. Люди не пострадали.
Напомним, по состоянию на утро 25 декабря в Черном море наблюдается ухудшение погодных условий. Поэтому армия-агрессорка не вывела ни одного корабля на патрулирование.
Также мы писали, что российские пропагандисты заявили, что их ПВО якобы уже сбивало истребители F-16. Однако, эти самолеты еще даже не доставили в Украину.
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