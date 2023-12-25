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Над Одесчиной уничтожили все воздушные цели, — Силы обороны

25 декабря 2023 10:50
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
Над Одесчиной уничтожили все воздушные цели, — Силы обороны
Работа антидроновых установок. Фото: АрмияInform
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

В Сочельник в ряде областей Украины звучали сигналы воздушной тревоги. В частности, враг атаковал Одесскую область двумя волнами — баллистикой и дронами-камикадзе.

Об этом сообщили в Силах обороны юга Украины.

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По информации военных, вечером враг выпустил две ракеты из самолетов в направлении Черноморска и Кропивницкого, однако они были ликвидированы силами ПВО.

"Подразделения противовоздушной обороны отработали отлично — обе ракеты уничтожены", — говорится в сообщении.

Одесчину 6 часов атаковали дронами

Кроме того, после отбоя баллистической угрозы, оккупанты выпустили по Одесской области ряд дронов-камикадзе, большинство из которых атаковало юг региона.

Всего силам противовоздушной обороны удалось уничтожить 22 БпЛА, из которых:

  • в Одесской области — 17;
  • в Херсонской области — 3;
  • на Николаевщине и Кировоградщине — по одному.

"Вражеские дроны, выпущенные из временно оккупированного Крыма, заходили на удар по разным направлениям, пытаясь истощить нашу противовоздушную оборону и поразить как можно больше объектов. В приоритете врага остается припортовая инфраструктура и другие важные для существования региона объекты", — добавили в Силах обороны юга.

Повреждение гражданских объектов

Также известно, что обломки сбитого БпЛА повредили технические помещения в припортовой инфраструктуре Одессы. А в Раздельнянском районе посечено нефункционирующее админздание и складское помещение. Пожар оперативно ликвидирован. Люди не пострадали.

Напомним, по состоянию на утро 25 декабря в Черном море наблюдается ухудшение погодных условий. Поэтому армия-агрессорка не вывела ни одного корабля на патрулирование.

Также мы писали, что российские пропагандисты заявили, что их ПВО якобы уже сбивало истребители F-16. Однако, эти самолеты еще даже не доставили в Украину.

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