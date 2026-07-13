Дорофєєва розповіла про 13 тривог під час візиту до Одеси

Дорофєєва під час виступу в Одесі. Фото: DOROFEEVA/Instagram

Співачка Надя Дорофєєва приїхала до Одеси з концертом, але поїздка виявилася непростою. Через постійні російські атаки їй разом із командою довелося ночувати в підземному паркінгу та неодноразово спускатися в укриття. За словами артистки, лише за добу в місті пролунало 13 повітряних тривог, через що нормально відпочити не вдалося.

Про це Новини.LIVE дізналися із соцмереж Наді Дорофєєвої.

Безсонна ніч через атаки

Після приїзду до Одеси Надя Дорофєєва поділилася, як минула її поїздка. В Instagram співачка опублікувала фото з автомобіля у підземному паркінгу та коротко підписала його: "Ніч у паркінгу".

Співачка про ніч у паркінгу. Фото: DOROFEEVA/Instagram

Артистка розповіла, що протягом доби в місті 13 разів оголошували повітряну тривогу. Через це вона разом із командою постійно ходила до укриття, а ніч також провела в паркінгу. За словами Дорофєєвої, велика кількість тривог не дала їй нормально виспатися.

Дорофєєва про кількість тривог. Фото: DOROFEEVA/Instagram

Попри складні умови, концерт в Одесі відбувся. На сцену співачка вийшла у блискучій сріблястій мініспідниці, короткій синій куртці та білих чоботах.

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Перший пляж цього року

Після виступу Дорофєєва знайшла трохи часу для відпочинку біля моря. Вона опублікувала фото з одеського пляжу та написала: "Перший пляж в цьому році".

Співчка про перший візит на море. Фото: DOROFEEVA/Instagram

Шанувальники подякували співачці за те, що вона приїхала до Одеси попри постійні російські обстріли. У коментарях також відзначили її концертний образ і зізналися, що вже чекають на нові виступи та вихід пісні "747".

Обстріл Одеси

Вранці 13 липня російська армія здійснила комбіновану атаку на Одеську область, застосувавши ракети та ударні безпілотники. Під ударом опинилися об'єкти цивільної інфраструктури. У житловому будинку вибило вікна, а на території автотранспортного підприємства повністю згоріли шість автобусів. Ще 11 автобусів і шість легкових автомобілів зазнали пошкоджень та були охоплені вогнем.

Внаслідок обстрілу постраждали п'ятеро людей. Серед них — 5-річна дівчинка, яку госпіталізували у стані середньої тяжкості. Також травм зазнали четверо чоловіків віком від 55 до 66 років.

Як повідомляли Новини.LIVE, російські війська завдали удару по портовій інфраструктурі Одеської області. Під обстріл потрапило цивільне торговельне судно під прапором Республіки Того, яке розвантажувало мінеральні добрива. Унаслідок атаки є загиблі та постраждалі. Також пошкоджено об'єкти портової інфраструктури.

Також Новини.LIVE писали, що російські війська вдень 11 липня завдали ракетного удару по Одесі. Внаслідок атаки загинули двоє людей, ще один чоловік дістав поранення.