Надмірних нарахувань за відсутність тепла в Одесі не буде, — комунальники

Зруйнована труба котельної. Фото: Новини.LIVE

Одесити не платитимуть більше через поломку або руйнування на котельнях та підстанціях міста внаслідок негоди. У ніч з 26 на 27 листопада значна частина містян залишилася без тепла через аварійні відключення великих котелень.

Про це журналісти Новини.LIVE дізналися з пресбрифінгу директорки КП "Теплопостачання міста Одеси" Ганни Позднякової.

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За словами Позднякової найбільше це стосується мешканців Пересипського району, які майже добу провели без опалення через руйнування труби котельної.

"Ніяких надмірних нарахувань з приводу того, що котельня не працювала не буде. Тестовий режим відбувся вчора з восьмої вечора до ранку сьогоднішньої доби. Ми відпрацювали без ніяких відхилень. Тому тестового режиму по факту як такого немає", — сказала Позднякова.

Також вона додала, що будівельні роботи наразі розпочати неможливо через те, що рятувальники досі розбирають завали. Крім того, комунальники розробляють запасний план дій у разі повторення подій.

Ситуація з теплом в Одесі

Нагадаємо, у ніч проти 27 листопада значна частина одеситів залишилась без теплопостачання. Найбільше проблем з опаленням зазнали мешканці Пересипського району, де впала 100-метрова труба котельної. Цієї ночі вона працювала у тестовому режимі, однак зранку її потужності вимкнули, наразі тривають роботи з повного відновлення теплопостачання в усі будинки.

Також ми писали, що в Одесі відновила роботу котельня "Північна-2" зі зруйнованою вітром 100-метровою димохідною трубою. Її частина впала напередодні, внаслідок чого тисячі людей залишилися без опалення.