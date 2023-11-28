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Чрезмерных начислений за отсутствие тепла в Одессе не будет, — коммунальщики

28 ноября 2023 18:20
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
Чрезмерных начислений за отсутствие тепла в Одессе не будет, — коммунальщики
Разрушена труба котельной. Фото: Новини.LIVE
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

Одесситы не будут платить больше из-за поломки или разрушения на котельных и подстанциях города в результате непогоды. В ночь с 26 на 27 ноября значительная часть горожан осталась без тепла из-за аварийных отключений больших котельных.

Об этом журналисты Новини.LIVE узнали из пресс-брифинга директора КП "Теплоснабжение города Одессы" Анны Поздняковой.

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По словам Поздняковой, это больше всего касается жителей Пересыпского района, которые почти сутки провели без отопления из-за разрушения трубы котельной.

"Никаких чрезмерных начислений по поводу того, что котельная не работала, не будет. Тестовый режим состоялся вчера с восьми вечера до утра сегодняшних суток. Мы отработали без всяких отклонений. Поэтому тестового режима по факту как такового нет", — сказала Позднякова.

Также она добавила, что строительные работы сейчас начать невозможно из-за того, что спасатели до сих пор разбирают завалы. Кроме того, коммунальщики разрабатывают запасной план действий при повторении событий.

Ситуация с теплом в Одессе

Напомним, в ночь на 27 ноября значительная часть одесситов осталась без теплоснабжения. Больше всего проблем с отоплением испытали жители Пересыпского района, где упала 100-метровая труба котельной. Этой ночью она работала в тестовом режиме, однако утром ее мощности выключили, сейчас продолжаются работы по полному возобновлению теплоснабжения во все дома.

Также мы писали, что в Одессе возобновила работу котельная "Северная-2" с разрушенной ветром 100-метровой дымоходной трубой. Ее часть упала накануне, в результате чего тысячи людей остались без отопления.

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