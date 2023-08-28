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Найдорожчий маєток в Одесі знову виставили на продаж: яка ціна

28 серпня 2023 19:20
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
Найдорожча резиденція в Одесі виставлена на продаж
Найдорожча резиденція в Одесі. Фото: dom.ria
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

Під час війни в Одесі продають найдорожчий маєток у місті, який розташований на першій лінії біля моря. Будинок за майже 10 мільйонів доларів виставляється вже вдруге.

Про це Новини.LIVE дізналися на одному з порталів нерухомості. 

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Що відомо про маєток

Оголошення з'явилося на одному з сайтів нерухомості. Приватна резиденція розташовується в районі 16-ї Станції Фонтану (пров. Маячний) та складається з:

  • 10 кімнат на 2 поверхах;
  • підвальний / цокольний поверх;
  • Загальна площа — 2000 м²: житлова — 300 м², кухня  — 100 м²;
  • ділянка — 200 соток;
  • стіни з цегли;
  • індивідуальне опалення.
Найдорожча резиденція в Одесі. Фото: dom.ria

Яка вартість

З моменту минулого продажу вартість змінилася на майже 10 мільйонів  і наразі він коштує 359 550 528 гривень. А от у доларах ціна залишилася тією ж — 9,6 мільйона.

Величезний двір зі ставком. Фото: dom.ria
Окремий кабінет. Фото: dom.ria

У ЗМІ повідомляли, що резиденція належить родині ексзаступника міністра транспорту Ігорю Урбанському. Проте, як з'явився цей маєток у колишнього чиновника, невідомо. 

Вітальня з кулеподібною стелею. Фото: dom.ria
Тераса з басейном. Фото: dom.ria

Нагадаємо, поки більша частина українців мужньо долають наслідки економічної кризи та продовжують підтримувати Збройні Сили України, що протистоять російським загарбникам, інші звертають свою увагу на власний комфорт та розкішні новобудови, що коштують мільйони доларів. Зокрема, одне з українських агентств нерухомості пропонує розкішний будинок на Печерську в Києві, який коштує 8 мільйонів доларів.

Також ми писали, що ринок нерухомості оживає, оголошень про продаж квартир більшає. На одному із сайтів продажу та оренди житла з’явилася цікава пропозиція за не менш цікаву суму. 

 

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