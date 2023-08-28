Самая дорогая резиденция в Одессе выставлена на продажу

Самое дорогое поместье в Одессе снова выставили на продажу: какая цена
Во время войны в Одессе продают самое дорогое поместье в городе, которое находится на первой линии у моря. Дом за почти 10 миллионов долларов выставляется уже во второй раз.
Об этом Новини.LIVE узнали на одном из порталов недвижимости.
Что известно об имении
Объявление появилось на одном из сайтов недвижимости. Частная резиденция располагается в районе 16-й Станции Фонтана (пер. Маячный) и состоит из:
- 10 комнат на 2 этажах;
- подвальный/цокольный этаж;
- Общая площадь — 2000 кв. м: жилая — 300 кв. м, кухня — 100 кв. м;
- участок — 200 соток;
- стены из кирпича;
- индивидуальное отопление.
Какая стоимость
С момента прошедшей продажи стоимость изменилась почти на 10 миллионов и сейчас она стоит 359 550 528 гривен. А вот в долларах цена осталась той же — 9,6 миллиона.
В СМИ сообщали, что резиденция принадлежит семье экс-замминистра транспорта Игорю Урбанскому. Однако, как появилось это поместье у бывшего чиновника, неизвестно.
Напомним, пока большинство украинцев мужественно преодолевают последствия экономического кризиса и продолжают поддерживать Вооруженные Силы Украины, противостоящие российским захватчикам, другие обращают свое внимание на собственный комфорт и роскошные новостройки, которые стоят миллионы долларов. В частности, одно из украинских агентств недвижимости предлагает роскошный дом на Печерске в Киеве, который стоит 8 миллионов долларов.
Также мы писали, что рынок недвижимости оживает, объявлений о продаже квартир становится больше. На одном из сайтов продаж и аренды жилья появилось интересное предложение за не менее интересную сумму.