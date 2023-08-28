Самая дорогая резиденция в Одессе выставлена на продажу

Самая дорогая резиденция в Одессе. Фото: dom.ria

Во время войны в Одессе продают самое дорогое поместье в городе, которое находится на первой линии у моря. Дом за почти 10 миллионов долларов выставляется уже во второй раз.

Об этом Новини.LIVE узнали на одном из порталов недвижимости.

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Что известно об имении

Объявление появилось на одном из сайтов недвижимости. Частная резиденция располагается в районе 16-й Станции Фонтана (пер. Маячный) и состоит из:

10 комнат на 2 этажах;

подвальный/цокольный этаж;

Общая площадь — 2000 кв. м: жилая — 300 кв. м, кухня — 100 кв. м;

участок — 200 соток;

стены из кирпича;

индивидуальное отопление.

Самая дорогая резиденция в Одессе. Фото: dom.ria

Какая стоимость

С момента прошедшей продажи стоимость изменилась почти на 10 миллионов и сейчас она стоит 359 550 528 гривен. А вот в долларах цена осталась той же — 9,6 миллиона.

Огромный двор с прудом. Фото: dom.ria

Отдельный кабинет. Фото: dom.ria

В СМИ сообщали, что резиденция принадлежит семье экс-замминистра транспорта Игорю Урбанскому. Однако, как появилось это поместье у бывшего чиновника, неизвестно.

Гостиная с шарообразным потолком. Фото: dom.ria

Терраса с бассейном. Фото: dom.ria

Напомним, пока большинство украинцев мужественно преодолевают последствия экономического кризиса и продолжают поддерживать Вооруженные Силы Украины, противостоящие российским захватчикам, другие обращают свое внимание на собственный комфорт и роскошные новостройки, которые стоят миллионы долларов. В частности, одно из украинских агентств недвижимости предлагает роскошный дом на Печерске в Киеве, который стоит 8 миллионов долларов.

Также мы писали, что рынок недвижимости оживает, объявлений о продаже квартир становится больше. На одном из сайтов продаж и аренды жилья появилось интересное предложение за не менее интересную сумму.