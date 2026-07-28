Найцікавіші місця Одеси: куди піти та що подивитися

Одесити в центтрі міста. Фото: Новини.LIVE

Вікторія Бєккєр Журналіст

В Одесі є що подивитися і тим, хто приїхав уперше, і тим, хто вже добре знає місто. Тут можна годинами гуляти старими вулицями, спуститися до моря, зустріти світанок на пляжі, зайти до театру або просто знайти місце зі смачною їжею. У кожного одесита є свої улюблені локації, які хочеться показати гостям міста.

Журналісти Новини.LIVE запитали одеситів, які місця вони радять відвідати туристам.

Пам’ятки Одеси

Знайомство з Одесою зазвичай починають із місць, які давно стали її візитівками. Дерибасівська, Приморський бульвар, Потьомкінські сходи, Аркадія та Привоз вони дозволяють побачити місто з різних боків. За словами одеситів, можна просто йти куди очі дивляться — цікавинки тут трапляються на кожному кроці.

"Взагалі треба просто помандрувати вулицями, погуляти і відчути атмосферу міста. Мабуть, усе ж таки три основних місця: Дерибасівська, Приморський бульвар і Привоз. Тому що вони дуже красиві, дуже одеські, дуже такі колоритні", — зазначає Наталя.

Наталя про одеські колоритні місця. Фото: Новини.LIVE

Тим, хто вже побував у центрі, одесити радять продовжити маршрут біля моря або в одному з міських парків. Вибір великий: пляжі, парк Шевченка, парк Перемоги, парк імені Марка Твена. Діана переконана, що в Одесі легко знайти місце до душі, навіть без заздалегідь складеного плану.

"Та взагалі, все місто дуже гарне. Парк Горького, парк Перемоги, парк Шевченка — люблю всі наші парки. Я одеситка і порадила б все. Дійсно. Просто вбиваєте всю Одесу в карту і йдете куди завгодно — повсюди сподобається", — ділиться Діана.

Діана про парки. Фото: Новини.LIVE

Природа Одеси

Одне з місць, куди містяни радять вирушити зранку, — морське узбережжя. На світанку тут іноді грають на піаніно біля води, що зачаровує і місцевих, і приїжджих. Однак під час прогулянок не варто забувати про повітряні тривоги та правила безпеки.

"Я б радила сходити на море на світанку. Піаноморе настільки класно заряджає енергією! Ти сам потрапляєш в неймовірну красу. Причому неважливо, навіть якщо є хмари на небі, ідіть все одно, тому що ви отримаєте кайф. Ну, і зможете, я сподіваюся, поплавати. Єдине, що треба обов'язково слідкувати за укриттями. Їх не так багато, як би хотілося, але все ж таки життя продовжується, тому я б радила ходити саме на море", — каже Наталі.

Наталі про Піаноморе. Фото: Новини.LIVE

Для відпочинку на природі в Одесі не обов’язково обирати лише пляж. У місті та поруч із ним вистачає місць, де можна спокійно прогулятися, посидіти біля води або провести день активніше. Ірина серед улюблених називає локації з красивими краєвидами та спокійною атмосферою.

"Щодо красивих місць, то це Ботанічний сад. Також я була на лимані Куяльник, там дуже гарно, тим більше в цю пору. Аркадія, Ланжерон можна прогулятися трасою здоров'я. Ще подобається мені ходити в "Немо" басейн", — розповідає Ірина.

Ірина про гарні місця. Фото: Новини.LIVE

Культура, пляж і їжа

В Одесі вистачає місць і для культурного відпочинку, і для моря, і для смачної паузи. Шанувальники мистецтва будуть у захваті від Одеського національного академічного театру опери та балету, будь-який турист в курортному місті — від напівпорожнього пляжу, а любителі гастрономічних подорожей не відмовляться від місцевої шаурми. Данило переконаний, що кожна з цих локацій варта уваги гостей міста.

"Я б радив сходити в Оперний театр та, напевно, на 10-ту станцію Фонтана. Це, мабуть, найкращий пляж, який є наразі. Там не дуже багато туристів і людей взагалі небагато. Тобто це гарно. Якщо ви їдете в Одесу, перше, що б я радив, це купити місцеву шаурму. Найкраща шаурма у світі. Ми переїздили майже всю Європу, ніде такої не було. А в Оперному театрі всі вистави класні", — коментує Данило.

Данило про культурний і гастрономічний відпочинок. Фото: Новини.LIVE

Одеса — з тих міст, де плани легко змінюються на ходу. Можна йти до моря, а опинитися в тихому парку, звернути з туристичної вулиці й знайти затишний дворик або несподівано залишитися на виставу в Оперному. Головне — не поспішати й насолоджуватися подорожжю.

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