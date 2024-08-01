Одесит обікрав пасажира потягу: що загрожує

Накачав снодійним та обікрав — на Львівщині затримали одесита
Поліцейські Львова повідомили про підозру 49-річному жителю Одеси за крадіжку грошей у пасажира потягу "Київ — Львів". Під час нічної поїздки одесит викрав у іноземця 8 800 доларів, за що тепер йому загрожує ув'язнення.
Про це у четвер, 1 серпня, повідомили у пресслужбі ГУНП у Львівській області.
Деталі злочину
Одесит купив квиток за підробленими документами та в купе познайомився з іншим пасажиром. В ході розмови він дізнався, що той має при собі 10 тисяч доларів готівкою. Вночі, поки сусід спав,крадій дістав з його сумки конверт з грошима і замінив більшу частину справжніх купюр на фальшиві, залишивши лише декілька справжніх для "обкладинки". Після цього він поклав конверт назад у сумку.
Коли потерпілий виявив підміну, він звернувся до поліції. Правоохоронці провели оперативні заходи, встановили особу зловмисника та його місцеперебування, і доставили його з Одеси до Львова.
Що вилучили під час обшуків
Під час обшуків у підозрюваного було виявлено та вилучено підроблені документи, фальшиві долари, снодійні засоби, картки телефонних операторів, спеціальні ключі, які використовують працівники залізниці, та інші речові докази.
Яке покарання
Слідчі, під процесуальним керівництвом Галицької окружної прокуратури, повідомили одеситу про підозру у вчиненні кримінального правопорушення за ч. 4 ст. 185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України, що передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до восьми років.
Інші випадки крадіжок
Ми писали, що одесит, одягнений у військову форму і "озброєний" іграшковим пістолетом, вирішив пограти в розбійника. Хлопець хотів заробити "легких" грошей та вкрав телефон у перехожого, але його "виставу" викрили правоохоронці — за свої костюмовані ігри розбійнику загрожує тюремне ув'язнення.
Також раніше поліцейські Одеси затримали двох чоловіків, які серед дня грабували містян. Один зі зловмисників націлився на ювелірну прикрасу літньої одеситки, а інший викрав мобільний телефон городянина. Слідчі повідомили правопорушникам про підозру та помістили їх під варту.
Читайте Новини.LIVE!