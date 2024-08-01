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Накачав снодійним та обікрав — на Львівщині затримали одесита

1 серпня 2024 17:36
Верзілова Єлизавета - редактор
Одесит обікрав пасажира потягу: що загрожує
Одесита затримали за крадіжку. Фото: Нацполіція
Верзілова Єлизавета - редактор

Поліцейські Львова повідомили про підозру 49-річному жителю Одеси за крадіжку грошей у пасажира потягу "Київ — Львів". Під час нічної поїздки одесит викрав у іноземця 8 800 доларів, за що тепер йому загрожує ув'язнення.

Про це у четвер, 1 серпня, повідомили у пресслужбі ГУНП у Львівській області.

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Деталі злочину

Одесит купив квиток за підробленими документами та в купе познайомився з іншим пасажиром. В ході розмови він дізнався, що той має при собі 10 тисяч доларів готівкою. Вночі, поки сусід спав,крадій дістав з його сумки конверт з грошима і замінив більшу частину справжніх купюр на фальшиві, залишивши лише декілька справжніх для "обкладинки". Після цього він поклав конверт назад у сумку.

Одесит їхав за підробленими документами
Підроблені документи одесита. Фото: Нацполція

Коли потерпілий виявив підміну, він звернувся до поліції. Правоохоронці провели оперативні заходи, встановили особу зловмисника та його місцеперебування, і доставили його з Одеси до Львова.

Фальшиві купюри одесит підклав потерпілому
Фальшиві долари. які вилучили поліцейські. Фото: Нацполіція

Що вилучили під час обшуків

Під час обшуків у підозрюваного було виявлено та вилучено підроблені документи, фальшиві долари, снодійні засоби, картки телефонних операторів, спеціальні ключі, які використовують працівники залізниці, та інші речові докази.

Одесит накачав снодійним попутника
Снодійне вилучили у одесита. Фото: Нацполіція

Яке покарання

Слідчі, під процесуальним керівництвом Галицької окружної прокуратури, повідомили одеситу про підозру у вчиненні кримінального правопорушення за ч. 4 ст. 185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України, що передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до восьми років.

Інші випадки крадіжок

Ми писали, що одесит, одягнений у військову форму і "озброєний" іграшковим пістолетом, вирішив пограти в розбійника. Хлопець  хотів заробити "легких" грошей та вкрав телефон у перехожого, але його "виставу" викрили правоохоронці — за свої костюмовані ігри розбійнику загрожує тюремне ув'язнення.

Також раніше поліцейські Одеси затримали двох чоловіків, які серед дня грабували містян. Один зі зловмисників націлився на ювелірну прикрасу літньої одеситки, а інший викрав мобільний телефон городянина. Слідчі повідомили правопорушникам про підозру та помістили їх під варту. 

Київ Одеса Львів крадіжка поліція долар поїзди Одеська область Новини Одеси злочин потяг

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