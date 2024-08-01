Одесс обворовал пассажира поезда: что угрожает

Одессита задержали за кражу. Фото: Нацполиция

Полицейские Львова сообщили о подозрении 49-летнему жителю Одессы за кражу денег у пассажира поезда "Киев — Львов". Во время ночной поездки одессит похитил у иностранца 8800 долларов, за что теперь ему грозит заключение.

Об этом в четверг, 1 августа, сообщили в пресс-службе ГУНП во Львовской области.

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Детали преступления

Одессит купил билет по поддельным документам и в купе познакомился с другим пассажиром. В ходе разговора он узнал, что у него есть 10 тысяч долларов наличными. Ночью, пока сосед спал, вор вынул из его сумки конверт с деньгами и заменил большую часть настоящих купюр на фальшивые, оставив лишь несколько настоящих для "обложки". После этого он положил конверт обратно в сумку.

Поддельные документы одессита. Фото: Нацполция

Когда потерпевший обнаружил замену, он обратился в полицию. Правоохранители провели оперативные мероприятия, установили личность злоумышленника и его местонахождение, и доставили его из Одессы во Львов.

Фальшивые доллары. которые изъяли полицейские. Фото: Нацполиция

Что изъяли во время обысков

В ходе обысков у подозреваемого были обнаружены и изъяты поддельные документы, фальшивые доллары, снотворные средства, карточки телефонных операторов, специальные ключи, которые используют работники железной дороги, и другие вещественные доказательства.

Снотворное изъяли у одессита. Фото: Нацполиция

Какое наказание

Следователи под процессуальным руководством Галицкой окружной прокуратуры сообщили одесситу о подозрении в совершении уголовного правонарушения по ч. 4 ст. 185 (Кража) Уголовного кодекса Украины, предусматривающей наказание в виде лишения свободы сроком до восьми лет.

Другие случаи воровства

Мы писали, что одессит, одетый в военную форму и "вооруженный" игрушечным пистолетом, решил поиграть в разбойника. Парень хотел заработать "легких" денег и украл телефон у прохожего, но его "спектакль" разоблачили правоохранители — за свои костюмированные игры разбойнику грозит тюремное заключение.



Также ранее полицейские Одессы задержали двух мужчин, среди дня грабивших горожан. Один из злоумышленников нацелился на ювелирное украшение летней одесситки, а другой похитил мобильный телефон горожанина. Следователи сообщили правонарушителям о подозрении и поместили их под стражу.