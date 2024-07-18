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Серед білого дня обкрадали містян — в Одесі затримали порушників

18 липня 2024 17:11
Верзілова Єлизавета - редактор
Крадіжки серед білого дня в Одесі: поліця затримала порушників
В Одесі затриали крадіїв. Фото: Нацполіція
Верзілова Єлизавета - редактор

Поліцейські Одеси затримали двох чоловіків, які серед дня грабували містян. Один зі зловмисників націлився на ювелірну прикрасу літньої одеситки, а інший викрав мобільний телефон городянина. Слідчі повідомили правопорушникам про підозру та помістили їх під варту. 

Про це повідомили у пресслужбі ГУНП в Одеській області

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Деталі інцидентів

34-річний житель Кропивницького, який приїхав до Одеси на відпочинок, серед дня вирвав з рук 22-річного одесита мобільний телефон, коли той сидів на лавці біля моря. Поліцейські оперативно розшукали правопорушника в одному з хостелів району. Викрадений гаджет вилучили та повернули власнику.

Одесит 32 років  зірвав з шиї 74-річної жінки золотий ланцюжок з кулоном і втік. Поліцейські того ж дня затримали злочинця за місцем мешкання. З’ясувалося, що чужу річ він відніс до ломбарду, отримав за неї гроші та витратив на власні потреби. Наразі вживаються заходи щодо повернення майна потерпілій.

Яке покарання

Слідчі повідомили правопорушникам про підозру у відкритому викраденні чужого майна, тобто грабежі, вчиненому в умовах воєнного стану. Злочин кваліфікується за частиною 4 статті 186 Кримінального кодексу України, що передбачає покарання позбавленням волі на строк до десяти років.

Випадки крадіжок в Одесі

Ми писали, що в Одесі правоохоронці затримали двох злодіїв, яких підозрюють у крадіжці особистого майна. Чоловіки намагалися обікрасти підлітка, звинувативши його у фільмуванні військової техніки.

Також ми писали, що в Одесі викрили двох молодиків, яких підозрюють у розбійному нападі. Студенти зі зброєю відібрали речі у перехожих та втекли з місця події.

Одеса крадіжка поліція Одеська область Кримінал Новини Одеси злочин золото ломбарди

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