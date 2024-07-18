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Среди бела дня обворовывали горожан — в Одессе задержали нарушителей

18 июля 2024 17:11
Верзилова Єлизавета - редактор
Воровство среди бела дня в Одессе: полица задержала нарушителей
В Одессе задержали воров. Фото: Нацполиция
Верзилова Єлизавета - редактор

Полицейские Одессы задержали двух мужчин, среди дня грабивших горожан. Один из злоумышленников нацелился на ювелирное украшение летней одесситки, а другой похитил мобильный телефон горожанина. Следователи сообщили правонарушителям о подозрении и поместили их под стражу.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУНП в Одесской области.

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Детали инцидентов

Приехавший в Одессу на отдых 34-летний житель Кропивницкого среди дня вырвал из рук 22-летнего одессита мобильный телефон, когда тот сидел на скамейке у моря. Полицейские оперативно разыскали правонарушителя в одном из хостелов района. Угнанный гаджет изъяли и вернули владельцу.

Одессит 32 лет сорвал с шеи 74-летней женщины золотую цепочку с кулоном и скрылся. Полицейские в тот же день задержали преступника по месту жительства. Выяснилось, что чужую вещь он отнес в ломбард, получил за нее деньги и потратил на собственные нужды. В настоящее время принимаются меры по возвращению имущества потерпевшей.

Какое наказание

Следователи сообщили правонарушителям о подозрении в открытом похищении чужого имущества, то есть грабеже, совершенном в условиях военного положения. Преступление квалифицируется по части 4 статьи 186 Уголовного кодекса Украины, предусматривающей наказание лишением свободы сроком до десяти лет.

Случаи воровства в Одессе

Мы писали, что в Одессе правоохранители задержали двух воров, подозреваемых в краже личного имущества. Мужчины пытались обокрасть подростка, обвинив его в съемке военной техники.

Также мы писали, что в Одессе разоблачили двух молодых людей, подозреваемых в разбойном нападении. Студенты с оружием отобрали вещи у прохожих и скрылись с места происшествия.

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