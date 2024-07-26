Озброєний іграшковим пістолетом - в Одесі поліція затримала юнака

В Одесі затримали юнака за розбій. Фото: Нацполіція

Одесит, одягнений у військову форму і "озброєний" іграшковим пістолетом, вирішив пограти в розбійника. Хлопець хотів заробити "легких" грошей та вкрав телефон у перехожого, але його "виставу" викрили правоохоронці — за свої костюмовані ігри розбійнику загрожує тюремне ув'язнення.

Про це повідомили у пресслужбі ГУНП в Одеській області.

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Деталі нападу

Серед ночі 17-річний одесит зупинив 21-річного перехожого, претендуючи на роль суворого військового, і вимагав пояснень щодо порушення комендантської години. Перехожий, не підозрюючи підступу, розповів, що йде на вокзал зустрічати свою дівчину і навіть показав електронний квиток на своєму смартфоні.

Іграшковий пістолет, який вилучили правоохоронці. Фото: Нацполіція

Однак псевдовійськовий забрав телефон для "перевірки" і, наставивши на потерпілого іграшковий пістолет, наказав тікати. Перехожий, прийнявши зброю за справжню, вирішив не ризикувати і втік. Вже на вокзалі, зустрівши дівчину, він зателефонував до поліції з її номеру. Телефон потерпілого вартістю 6 тисяч гривень юнак швиденько продав за 300 гривень, але правоохоронрці знайшли покупця і повернули майно власнику.

Що загрожує

Зараз "озброєному нападнику" пред'явлено підозру за ч. 4 ст. 187 Кримінального кодексу України — розбій, вчинений у період воєнного стану. За це йому загрожує до п’ятнадцяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Розбійні напади в Одесі

Ми писали, що поліцейські Одеси затримали двох чоловіків, які серед дня грабували містян. Один зі зловмисників націлився на ювелірну прикрасу літньої одеситки, а інший викрав мобільний телефон городянина. Слідчі повідомили правопорушникам про підозру та помістили їх під варту.

Також раніше в Одесі правоохоронці затримали двох злодіїв, яких підозрюють у крадіжці особистого майна. Чоловіки намагалися обікрасти підлітка, звинувативши його у фільмуванні військової техніки.