Вооруженный игрушечным пистолетом – в Одессе полиция задержала юношу

В Одессе задержан молодой человек за разбой. Фото: Нацполиция

Одессит, одетый в военную форму и "вооруженный" игрушечным пистолетом, решил поиграть в разбойника. Парень хотел заработать "легких" денег и украл телефон у прохожего, но его "спектакль" разоблачили правоохранители — за свои костюмированные игры разбойнику грозит тюремное заключение.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУНП в Одесской области.

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Детали нападения

Среди ночи 17-летний одессит остановил 21-летнего прохожего, претендуя на роль строгого военного, и требовал объяснений по поводу нарушения комендантского часа. Прохожий, не видя подвоха, рассказал, что идет на вокзал встречать свою девушку и даже показал электронный билет на своем смартфоне.

Игрушечный пистолет, изъятый правоохранителями. Фото: Нацполиция

Однако псевдовоенный забрал телефон для "проверки" и, наставив на потерпевшего игрушечный пистолет, приказал бежать. Прохожий, приняв оружие за настоящее, решил не рисковать и скрылся. Уже на вокзале, встретив девушку, он позвонил полиции из ее номера. Телефон пострадавшего стоимостью 6 тысяч гривен юноша быстро продал за 300 гривен, но правоохранители нашли покупателя и вернули имущество владельцу.

Что угрожает

В настоящее время "вооруженному нападающему" предъявлено подозрение по ч. 4 ст. 187 Уголовного кодекса Украины — разбой, совершенный в период военного положения. За это ему грозит до пятнадцати лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Разбойные нападения в Одессе

Мы писали, что полицейские Одессы задержали двух мужчин, среди дня грабивших горожан. Один из злоумышленников нацелился на ювелирное украшение летней одесситки, а другой похитил мобильный телефон горожанина. Следователи сообщили правонарушителям о подозрении и поместили их под стражу.

Также ранее в Одессе правоохранители задержали двух воров, подозреваемых в краже личного имущества. Мужчины пытались обокрасть подростка, обвинив его в съемке военной техники.