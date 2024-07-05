На Одещині викрили конвертаційний центр з мільярдним оборотом

Прокурори викрили "конвертаційний центр" на Одещині. Фото: Одеська обласна прокуратура

В Одеській області правоохоронці викрили та зупинили діяльність великого "конвертаційного центру". Учасники бізнесу незаконно виводили у тіньовий обіг значні суми грошей.

Про це повідомли у пресслужбі Одеської обласної прокуратури.

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Деталі діяльності

Група осіб створила низку фіктивних підприємств в Одесі та області, які використовувались для мінімізації податкових зобов'язань реальних компаній. Це дозволяло перевести безготівкові кошти у готівку, в тому числі бюджетні, на суму понад 90 мільйонів гривень.

Докази діяльності зловмисників. Фото: Одеська обласна прокуратура

Загалом через цей конвертаційний центр було виведено понад 1 мільярд гривень. Під час обшуків в офісах зловмисників правоохоронці вилучили 107 печаток фіктивних підприємств, готівку, комп'ютерну техніку та чорнову бухгалтерію.

Яке покарання загрожує

Наразі правоохоронці розпочали досудове розслідування за ч. 5 ст. 191 КК України (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) . За цей злочин фігурантам загрожує позбавлення волі сроком до дванадцяти років.

Інші фінансові оборудки на Одещині

Ми писали, що в Одесі місцевий житель шахрайським шляхом отримував кошти громадян, використовуючи фішингову схему. Він зімітував державний сайт "єПідтримка" та заволодів понад 120 тисячами гривень жертв, за що тепер йому загрожує ув'язнення.

Також ми повідомляли, що в Одесі осудять спільників, які налагодили роботу шахрайського кол-центру та привласнили собі понад 5 мільйонів гривень. Вони обманом змушували громадян України, Молдови, країн ЄС, ОАЕ та США вкладати гроші у купівлю акцій та криптовалюту.