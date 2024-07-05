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Наконвертировали на миллиард гривен — в Одесской области задержали финансовых дельцов

5 июля 2024 15:54
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета
В Одесской области разоблачили "конвертационный центр" с миллиардным оборотом
Прокуроры разоблачили "конвертационный центр" в Одесской области. Фото: Одесская областная прокуратура
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета

В Одесской области правоохранители разоблачили и остановили деятельность крупного "конвертационного центра". Участники бизнеса незаконно выводили в теневой оборот значительные суммы денег.

Об этом сообщили в пресс-службе Одесской областной прокуратуры.

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Детали деятельности

Группа лиц создала ряд фиктивных предприятий в Одессе и области, которые использовались для минимизации налоговых обязательств реальных компаний. Это позволяло обналичить безналичные средства, в том числе бюджетные, на сумму более 90 миллионов гривен.

Разоблачили финансовых дельцов в Одесской области
Доказательства деятельности злоумышленников. Фото: Одесская областная прокуратура

В общей сложности через этот конвертационный центр было выведено более 1 миллиарда гривен. Во время обысков в офисах злоумышленников правоохранители изъяли 107 печатей фиктивных предприятий, наличные деньги, компьютерную технику и черновую бухгалтерию.

Какое наказание грозит

В настоящее время правоохранители начали досудебное расследование по ч. 5 ст. 191 УК Украины (Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением). За это преступление фигурантам грозит лишение свободы на срок до двенадцати лет.

Другие финансовые сделки в Одесской области

Мы писали, что в Одессе местный житель мошенническим путем получал средства граждан, используя фишинговую схему. Он сымитировал государственный сайт "єПідтримка" и завладел более 120 тысяч гривен жертв, за что теперь ему грозит заключение.

Также мы сообщали, что в Одессе осудят подельников, которые наладили работу мошеннического колл-центра и присвоили себе более пяти миллионов гривен. Они обманом заставляли граждан Украины, Молдовы, стран ЕС, ОАЭ и США вкладывать деньги в покупку акций и криптовалюту.

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