В Одесской области разоблачили "конвертационный центр" с миллиардным оборотом

Наконвертировали на миллиард гривен — в Одесской области задержали финансовых дельцов
В Одесской области правоохранители разоблачили и остановили деятельность крупного "конвертационного центра". Участники бизнеса незаконно выводили в теневой оборот значительные суммы денег.
Об этом сообщили в пресс-службе Одесской областной прокуратуры.
Детали деятельности
Группа лиц создала ряд фиктивных предприятий в Одессе и области, которые использовались для минимизации налоговых обязательств реальных компаний. Это позволяло обналичить безналичные средства, в том числе бюджетные, на сумму более 90 миллионов гривен.
В общей сложности через этот конвертационный центр было выведено более 1 миллиарда гривен. Во время обысков в офисах злоумышленников правоохранители изъяли 107 печатей фиктивных предприятий, наличные деньги, компьютерную технику и черновую бухгалтерию.
Какое наказание грозит
В настоящее время правоохранители начали досудебное расследование по ч. 5 ст. 191 УК Украины (Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением). За это преступление фигурантам грозит лишение свободы на срок до двенадцати лет.
Другие финансовые сделки в Одесской области
Мы писали, что в Одессе местный житель мошенническим путем получал средства граждан, используя фишинговую схему. Он сымитировал государственный сайт "єПідтримка" и завладел более 120 тысяч гривен жертв, за что теперь ему грозит заключение.
Также мы сообщали, что в Одессе осудят подельников, которые наладили работу мошеннического колл-центра и присвоили себе более пяти миллионов гривен. Они обманом заставляли граждан Украины, Молдовы, стран ЕС, ОАЭ и США вкладывать деньги в покупку акций и криптовалюту.
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