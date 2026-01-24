Погода в Одесі 25 січня: температура, опади та вітер

Налипання мокрого снігу, ожеледь і туман — погода в Одесі завтра
У неділю, 25 січня, в Одесі буде похмуро й волого, без різких температурних змін. Протягом дня очікуються опади у вигляді мокрого снігу та посилення вітру.
Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.
Погода в Одесі
Ніч у місті мине з температурою близько 0°C, відчуватиметься як -1 °C. Опадів майже не буде, вітер слабкий — до 3 м/с.
Вранці температура залишиться на рівні 0 °C, але через вологість і вітер здаватиметься холодніше — до -2 °C. Можливі незначні опади, вітер посилиться до 4 м/с.
Удень повітря прогріється до +2 °C. Водночас через пориви вітру до 6 м/с температура відчуватиметься як -1 °C. Ймовірність опадів зросте до 20%.
Увечері синоптики прогнозують +2 °C, але через вітер до 8 м/с стане прохолодніше. Можливі невеликі опади, а вологість повітря сягатиме понад 90%.
Атмосферний тиск протягом доби коливатиметься в межах 757-758 мм ртутного стовпчика. Сонце зійде о 07:28, а зайде о 16:50. Тривалість дня становитиме 9 годин 22 хвилини.
Погода в Одеській області
- Невеликі опади, місцями налипання мокрого снігу
- серпанок, видимість 1-2 км, вночі та вранці туман, видимість під час явищ 500-1000 м
- вітер південно-східний 6-11 м/с, вранці та вдень 12-14 м/с
- хвилювання моря — легке, вдень — значне
- вздовж узбережжя безпечні рівні моря
- в лиманах тонкий лід
- температура повітря вночі -6..-1 °C, вдень +4…-4 °C
- температура морської води +1…+2 °C.
Нагадаємо, синоптик Діденко прогнозує різку зміну погоди через циклон. Також ми писали, що Одеса може виділити кошти гідрометеоцентру, щоб точніше прогнозувати погоду в регіоні.
Читайте Новини.LIVE!