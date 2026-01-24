Відео
Головна Одеса Налипання мокрого снігу, ожеледь і туман — погода в Одесі завтра

Налипання мокрого снігу, ожеледь і туман — погода в Одесі завтра

Ua ru
Дата публікації: 24 січня 2026 16:48
Погода в Одесі 25 січня: температура, опади та вітер
Чоловік з дитиною йдуть вулицею. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

У неділю, 25 січня, в Одесі буде похмуро й волого, без різких температурних змін. Протягом дня очікуються опади у вигляді мокрого снігу та посилення вітру.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

Читайте також:

Погода в Одесі

Ніч у місті мине з температурою близько 0°C, відчуватиметься як -1 °C. Опадів майже не буде, вітер слабкий — до 3 м/с.

Вранці температура залишиться на рівні 0 °C, але через вологість і вітер здаватиметься холодніше — до -2 °C. Можливі незначні опади, вітер посилиться до 4 м/с.

Удень повітря прогріється до +2 °C. Водночас через пориви вітру до 6 м/с температура відчуватиметься як -1 °C. Ймовірність опадів зросте до 20%.

Увечері синоптики прогнозують +2 °C, але через вітер до 8 м/с стане прохолодніше. Можливі невеликі опади, а вологість повітря сягатиме понад 90%.

Атмосферний тиск протягом доби коливатиметься в межах 757-758 мм ртутного стовпчика. Сонце зійде о 07:28, а зайде о 16:50. Тривалість дня становитиме 9 годин 22 хвилини. 

Зима в Одесі — чим здивує містян погода завтра - фото 1
Погода в Одесі. Фото: скриншот з meteoprog

Погода в Одеській області

  • Невеликі опади, місцями налипання мокрого снігу
  • серпанок, видимість 1-2 км, вночі та вранці туман, видимість під час явищ  500-1000 м
  • вітер південно-східний 6-11 м/с, вранці та вдень 12-14 м/с
  • хвилювання моря — легке, вдень — значне
  • вздовж узбережжя безпечні рівні моря 
  • в лиманах тонкий лід
  • температура повітря вночі -6..-1 °C, вдень +4…-4 °C
  • температура морської води +1…+2 °C.
Зима в Одесі — чим здивує містян погода завтра - фото 2
Погода в Одеській області. Фото: скриншот з meteoprog

Нагадаємо, синоптик Діденко прогнозує різку зміну погоди через циклон. Також ми писали, що Одеса може виділити кошти гідрометеоцентру, щоб точніше прогнозувати погоду в регіоні.

Альбіна Зарічна - Редактор
Автор:
Альбіна Зарічна
