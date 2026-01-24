Погода в Одессе 25 января: температура, осадки и ветер: погода в Одессе 25 января

Мужчина с ребенком идут по улице. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В воскресенье, 25 января, в Одессе будет пасмурно и влажно, без резких температурных изменений. В течение дня ожидаются осадки в виде мокрого снега и усиление ветра.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

Ночь в городе пройдет с температурой около 0°C, будет ощущаться как -1 °C. Осадков почти не будет, ветер слабый — до 3 м/с.

Утром температура останется на уровне 0 °C, но из-за влажности и ветра будет казаться холоднее — до -2 °C. Возможны незначительные осадки, ветер усилится до 4 м/с.

Днем воздух прогреется до +2 °C. В то же время из-за порывов ветра до 6 м/с температура будет ощущаться как -1 °C. Вероятность осадков возрастет до 20%.

Вечером синоптики прогнозируют +2 °C, но из-за ветра до 8 м/с станет прохладнее. Возможны небольшие осадки, а влажность воздуха будет достигать более 90%.

Атмосферное давление в течение суток будет колебаться в пределах 757-758 мм ртутного столба. Солнце взойдет в 07:28, а зайдет в 16:50. Продолжительность дня составит 9 часов 22 минуты.

Погода в Одесской области

Небольшие осадки, местами налипание мокрого снега

дымка, видимость 1-2 км, ночью и утром туман, видимость во время явлений 500-1000 м

ветер юго-восточный 6-11 м/с, утром и днем 12-14 м/с

волнение моря — легкое, днем — значительное

вдоль побережья безопасные уровни моря

в лиманах тонкий лед

температура воздуха ночью -6...-1 °C, днем +4...-4 °C

температура морской воды +1...+2 °C.

