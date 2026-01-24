Видео
Налипание мокрого снега, гололед и туман — погода в Одессе завтра

Налипание мокрого снега, гололед и туман — погода в Одессе завтра

Ua ru
Дата публикации 24 января 2026 16:48
Погода в Одессе 25 января: температура, осадки и ветер: погода в Одессе 25 января
Мужчина с ребенком идут по улице. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В воскресенье, 25 января, в Одессе будет пасмурно и влажно, без резких температурных изменений. В течение дня ожидаются осадки в виде мокрого снега и усиление ветра.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

Читайте также:

Погода в Одессе

Ночь в городе пройдет с температурой около 0°C, будет ощущаться как -1 °C. Осадков почти не будет, ветер слабый — до 3 м/с.

Утром температура останется на уровне 0 °C, но из-за влажности и ветра будет казаться холоднее — до -2 °C. Возможны незначительные осадки, ветер усилится до 4 м/с.

Днем воздух прогреется до +2 °C. В то же время из-за порывов ветра до 6 м/с температура будет ощущаться как -1 °C. Вероятность осадков возрастет до 20%.

Вечером синоптики прогнозируют +2 °C, но из-за ветра до 8 м/с станет прохладнее. Возможны небольшие осадки, а влажность воздуха будет достигать более 90%.

Атмосферное давление в течение суток будет колебаться в пределах 757-758 мм ртутного столба. Солнце взойдет в 07:28, а зайдет в 16:50. Продолжительность дня составит 9 часов 22 минуты.

Зима в Одесі — чим здивує містян погода завтра - фото 1
Погода в Одессе. Фото: скриншот с meteoprog

Погода в Одесской области

  • Небольшие осадки, местами налипание мокрого снега
  • дымка, видимость 1-2 км, ночью и утром туман, видимость во время явлений 500-1000 м
  • ветер юго-восточный 6-11 м/с, утром и днем 12-14 м/с
  • волнение моря — легкое, днем — значительное
  • вдоль побережья безопасные уровни моря
  • в лиманах тонкий лед
  • температура воздуха ночью -6...-1 °C, днем +4...-4 °C
  • температура морской воды +1...+2 °C.
Зима в Одесі — чим здивує містян погода завтра - фото 2
Погода в Одесской области. Фото: скриншот с meteoprog

Напомним, синоптик Диденко прогнозирует резкое изменение погоды из-за циклона. Также мы писали, что Одесса может выделить средства гидрометеоцентру, чтобы точнее прогнозировать погоду в регионе.

Альбина Заречная - Редактор
Автор:
Альбина Заречная
