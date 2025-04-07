Браконьєр на Одещині наловив риби на 250 тисяч гривень

Наловив на чверть мільйона — на Одещині рибалці загрожує штраф
Рибохоронний патруль в Затоці виявив чоловіка, який наловив риби на майже 250 тисяч гривень. У порушника відібрали знаряддя, та склали н нього адміністративний протокол.
Про це повідомляє Одеський рибохоронний патруль.
Наловив риби
Під час рибоохоронного рейду в смт Затока (канал Бугаз-1), зі сторони Шаболатського лиману, інспектори патруля спільно з водною поліцією виявили громадянина, який здійснював незаконний вилов водних біоресурсів. Застосовував чоловік для цього заборонені знаряддя — ятери типу "гармошка" у кількісті 4 одиниць. У результаті порушник добув:
- атерину — 3 200 шт;
- бичка — 64 шт;
- триголкову колючку — 108;
- крабів — 187 шт. загальною вагою понад 11 кг.
Загальна сума завданих збитків рибному господарству України становить 249 016 грн. Заборонені знаряддя лову вилучили, живих крабів повернули у природне середовище.
Яке покарання загрожує
На чоловіка склали протокол за ч. 4 ст. 85 КУпАП (грубе порушення правил рибальства). Йому загрожує від 340 до 680 гривень штрафу.
"У разі виявлення порушень — просимо повідомляти на "гарячу лінію": (098) 798-47-93",— йдеться у повідомленні інспекторів.
Нагадаємо, нещодавно ми писали про побиття чоловіка, який не там рибалив. А також про нерест у водоймах Одещини.
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