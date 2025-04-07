Браконьер в Одесской области наловил рыбы на 250 тысяч гривен

Правоохранители на месте отлова. Фото: Одесский рыбоохранный патруль

Рыбоохранный патруль в Затоке обнаружил мужчину, который наловил рыбы на почти 250 тысяч гривен. У нарушителя отобрали орудия, и составили на него административный протокол.

Об этом сообщает Одесский рыбоохранный патруль.

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Наловил рыбы

Во время рыбоохранного рейда в пгт Затока (канал Бугаз-1), со стороны Шаболатского лимана, инспекторы патруля совместно с водной полицией обнаружили гражданина, который осуществлял незаконный вылов водных биоресурсов. Применял для этого мужчина запрещенные орудия — ятеры типа "гармошка" в количестве 4 единиц. В результате нарушитель добыл:

атерину — 3 200 шт;

бычка — 64 шт;

трехголовочную колючку — 108 шт;

187 шт. крабов общим весом более 11 кг.

Общая сумма нанесенного ущерба рыбному хозяйству Украины составляет 249 016 грн. Запрещенные орудия лова изъяли, живых крабов вернули в естественную среду.

Изъятая рыба. Фото: Одесский рыбоохранный патруль

Изъятые крабы, фото: Одесский рыбоохранный патруль

Изъятые орудия лова, фото: Одесский рыбоохранный патруль

Какое наказание грозит

На мужчину составили протокол по ч. 4 ст. 85 КУоАП (грубое нарушение правил рыболовства). Ему грозит от 340 до 680 гривен штрафа.

"В случае выявления нарушений просим сообщать на "горячую линию": (098) 798-47-93", — говорится в сообщении инспекторов.

Напомним, недавно мы писали об избиении мужчины, который не там рыбачил. А также о нересте в водоемах Одесской области.