Браконьер в Одесской области наловил рыбы на 250 тысяч гривен

Наловил на четверть миллиона — на Одесчине рыбаку грозит штраф
Рыбоохранный патруль в Затоке обнаружил мужчину, который наловил рыбы на почти 250 тысяч гривен. У нарушителя отобрали орудия, и составили на него административный протокол.
Об этом сообщает Одесский рыбоохранный патруль.
Наловил рыбы
Во время рыбоохранного рейда в пгт Затока (канал Бугаз-1), со стороны Шаболатского лимана, инспекторы патруля совместно с водной полицией обнаружили гражданина, который осуществлял незаконный вылов водных биоресурсов. Применял для этого мужчина запрещенные орудия — ятеры типа "гармошка" в количестве 4 единиц. В результате нарушитель добыл:
- атерину — 3 200 шт;
- бычка — 64 шт;
- трехголовочную колючку — 108 шт;
- 187 шт. крабов общим весом более 11 кг.
Общая сумма нанесенного ущерба рыбному хозяйству Украины составляет 249 016 грн. Запрещенные орудия лова изъяли, живых крабов вернули в естественную среду.
Какое наказание грозит
На мужчину составили протокол по ч. 4 ст. 85 КУоАП (грубое нарушение правил рыболовства). Ему грозит от 340 до 680 гривен штрафа.
"В случае выявления нарушений просим сообщать на "горячую линию": (098) 798-47-93", — говорится в сообщении инспекторов.
Напомним, недавно мы писали об избиении мужчины, который не там рыбачил. А также о нересте в водоемах Одесской области.
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